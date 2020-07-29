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İhsan Şenocak: Bu ümmet o Cihan Devletini yeniden kuracaktır

İslam âlemi hakkında açıklamalarda bulunan İlahiyatçı İhsan Şenocak, Osmanlı'nın kurulduğu dönemdeki zorluklara atıfta bulunarak, yeniden bir cihan devleti kurulacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 00:03:00 -

İlahiyatçı İhsan Şenocak, İslam'da umutsuzluğun olmadığını belirterek, Osmanlı'nın ne zorluklarla kurulduğunu ve bir cihan devleti haline geldiğini ve bu cihan devletinin yeniden kurulacağını açıkladı.

Şenocak'ın açıklamaları şöyle, "İslamda tedbir var lakin umutsuzluk yoktur. Anadolu'nun Moğollar ve Haçlılar tarafından yakılıp yıkıldığı gün Muhammed Ertuğrul Gazi'nin Otağında Cihan Devleti'nin projesini hazırlayan bu ümmet, zalimlerin bütün imzalarının hükümsüz olacağı o Cihan Devletini yeniden kuracaktır. Müslüman gençler bunun hayalini kuruyor." dedi.

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