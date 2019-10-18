İhsan Emiralioğlu kimdir? Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu görevden alındı. 2001-2004 yılları arasında Kastamonu İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğünde çeşitli projelerde görev aldıktan sonra 2004 yılında Kastamonu Tarım İl Müdürlüğünde Proje ve İstatistik Şube Müdürü olarak atandı. 2012 tarihinde Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevini de yapan İhsan Emiralioğlu kimdir, nerelidir? İhsan Emiralioğlu hangi görevlerde bulundu?

İhsan Emiralioğlu kimdir?

1976 yılında Kastamonu'da doğdu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olan Emiralioğlu, 1997-2001 yılları arasında Sınıf Öğretmeni olarak Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görev yaptı. 27 Aralık 2001 tarihinde Ziraat Mühendisi olarak Kastamonu Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. 2001-2004 yılları arasında Kastamonu İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğünde çeşitli projelerde görev aldıktan sonra 2004 yılında Kastamonu Tarım İl Müdürlüğünde Proje ve İstatistik Şube Müdürü olarak atandı. Şube Müdürlüğü görevini 4 yıl yürüten Emiralioğlu, 2008 yılı Şubat ayında Kastamonu İl Müdürlüğü görevine getirildi. 2008 yılından bu yana Kastamonu İl Müdürlüğü görevini yürüten İhsan Emiralioğlu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012/278 sayılı kararı ile Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne atandı. 28.05.2012 tarihinde Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde göreve başlayan Emiralioğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Resmi Gazete atama kararları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle oldu:

Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü İhsan Emiralioğlu, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, 6. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, 7. Bölge Müdürü Mustafa Yılmaz ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz, 6. Bölge Müdürü Şenol Altıok ve 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de görevlerinden alındı.

Söz konusu atama kararları kapsamında Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Burhan Bahadır, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Çetin Ayvalık, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Tahir Macit, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın ataması yapıldı.