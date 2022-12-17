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Ekonomi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 13:51:00 -
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31.maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Laboratuvar Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen) sınav sonuç belgesi, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi : 16.12.2022 
Son başvuru tarihi : 30.12.2022 
Ön değerlendirme tarihi : 02.01.2023 (Sonuçlar https://www.ctis.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.) 

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