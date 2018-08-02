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İhracatta zirve aşıldı

Geçen ay ihracat yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların temmuz ayı için en yüksek rakamı oldu. Son 12 aylık ihracat ise 163 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırdı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:16
İhracatta zirve aşıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile birlikte temmuz ayı geçici ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, temmuz ayı ihracatının yüzde 11,8 artarak 14,1 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, “Bu tüm zamanların temmuz ayı için en yüksek rakamıdır” dedi.

İHRACAT RAKAMLARI TEK ÇATIDA ‘BİRLEŞTİ’

Pekcan, “Eskiden iki ayrı rakam açıklanıyordu. Şimdi iki bakanlık tek çatı altında birleştiği için olması gerektiği gibi artık bundan böyle TİM ile beraber aynı rakamı açıklayabiliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilerek çok daha etkin ve hızlı bir yönetim sisteminin kurulduğunu ifade eden Pekcan, bu sistemin olumlu sonuçlarını ve bunların ekonomiye yansımalarını da izleme fırsatı bulacaklarını söyledi.

‘ARTIŞ, CARİ AÇIĞI OLUMLU ETKİLEDİ’

Bakan Pekcan, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde tüm paydaşlarımızla nitelikli iş birliği projelerine imza atacağız. Türkiye 2018 yılının başında iddialı büyüme hedefleri, iddialı turizm rakamları koymuş ve gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Günümüzün korumacılık ve ticaret rüzgarlarına rağmen ihracatta da kendi rekorumuzu kırıyoruz. Temmuz ayı ihracatımız yüzde 11,8 artarak 14,1 milyar dolar seviyesine ulaştı, bu tüm zamanların temmuz ayı için en yüksek rakamıdır. 12 aylık değerlendirmelere göre de bugüne kadar açıklanmış en yüksek rakam olan 163,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktayız. Aynı dönemde ithalatımız da yüzde 6,4 gerileyerek 20,1 milyar dolar seviyesine düşmüştür. Dolayısıyla cari açığımız da olumlu etkilendi, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,7’den 70,1’e çıktı.”

‘İHRACATTA REKORA BİRLİKTE İMZA ATACAĞIZ’

TİM Başkanı İsmail Gülle de “Son 12 aylık ihracatımız 163 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırdı. İnşallah yıl sonunda 170 milyar doları aşarak tarihi bir rekora hep birlikte imza atacağız” dedi.

Gülle, alt sektörler itibarıyla temmuz ayında en çok ihracat gerçekleştiren sektörün yine otomotiv olduğunun altını çizerek, “Bu sektörümüz 2,8 milyar dolar ihracat rakamına ulaşarak, ihracatını yüzde 13,8 artırmayı başardı. Otomotiv sektörünü,1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler takip etti” ifadelerini kullandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:16
  1. TİM Başkanı
  2. ihracat

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