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İhracatta rekor üstüne rekor

Son aylarda artış grafiği gösteren ihracat rakamları, ekim ayında 15 milyar 732 milyon dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni ekonomi programı kapsamında ihracatın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

02 Kasım 2018 Cuma 09:06
İhracatta rekor üstüne rekor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana’da, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Ekim ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirten Bakan Pekcan, ”Ekim ayında yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik” dedi. Bakan Pekcan, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yine ekim ayında ithalatımız yüzde 23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon dolar oldu. 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat tutarımız da yüzde 7,9 artışla 166 milyar 809 milyon dolar oldu. Ekim ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya. Hepsi de kaliteye odaklı, kaliteli malı ve rekabetçi fiyatı takdir eden ülkeler. İhracatçılarımızı kalitesi yönüyle de takdir ediyorum.”

En yüksek ihracat artışı Latin Amerika’ya

Pekcan, yeni ekonomi programı kapsamında ihracatın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini bildirerek, “Hedef ülke pazarlarına da ihracatımız hızla artmaktadır. Meksika’ya yüzde 14, Hindistan’a yüzde 16, Latin Amerika’ya yüzde 41. Afrika ülkelerine stratejik olarak bakıyoruz ve ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayı ihracatımıza göre Afrika’ya yüzde 25 artmış bulunmaktadır” diye konuştu.

“İhracatımızın, ithalatı karşılama oranı yüzde 96.7”

Pekcan, Adana’da çok güzel rakamları açıklamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: “2017 Ekim ayında ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 65,4. Bugün ekim ayı itibarıyla ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,7. Gerçekten bugün çok özel bir gün. Çok güzel rakamların sevincini paylaşıyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Doğru yoldayız hep beraber inşallah. Burada bir kez daha ekonomimizi büyüten, milletimizin göğsünü kabartan tüm ihracat ailemizin Sayın TİM Başkanımız nezdinde tebrik ediyor, onlara şükranlarımızı sunuyorum.”

Gülle: 200 milyar dolarlık hedefe daha da yaklaştık

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, birkaç gün önce İstanbul’da dünyanın en büyük havalimanının açılışının yapıldığını hatırlatarak, Adana’da da Cumhuriyet tarihinin en büyük aylık ihracat rakamının duyurulduğunu dile getirdi. Ülkeye, millete, ihracatçıya olan güvenin ve inancın isabetli ve yerinde olduğunu belirten Gülle, “Daha çok çalışacağız, üreteceğiz, ihracat yapacağız ve daha çok rekorlar kıracağız dedik. Yüzde 13,1’lik artışla 15,7 milyar dolarlık ihracat Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracatıdır. Bu rakam bizi 200 milyarlı rakamlara hedef olarak daha da yaklaştırmıştır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 09:06
  1. İstanbul
  2. Adana
  3. ruhsar pekcan
  4. ihracat

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