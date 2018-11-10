İhracatta miktar arttı değer düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 2,3 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 2,6 artış gösterdi. İhracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 düştü.

Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,2 azalırken, yakıtlarda yüzde 28,5 arttı.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 2,6 artış gösterdi. İhracat miktar endeksi ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 arttı. İthalat miktar endeksi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 düştü.