İhracatta menzil artıyor

Ticaret Bakanlığı, hazırlıklarını yürüttüğü Uzak Ülke Stratejisi ile ihracatın menzilini 8 bin kilometreye çıkartmayı hedeflerken, 15 uzak ülke belirledi. Bu kapsamda, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri, Güney Afrika ile Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatın artırılması amaçlanıyor..



Mal ve hizmet ihracatının menzilini artırma, ülkeye coğrafi olarak uzak ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine yönelik “Uzak Ülkeler Stratejisi”nin hayata geçirilmesi kararlaştırılırken, bu karara 2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’da da yer verildi..

Konuya ilişkin hazırlıklarını hızlandıran Bakanlık, sivil toplum kuruluşlarına buna yönelik bir yazı gönderdi. Yazıda, Bakan Mehmet Muş’un talimatıyla, özellikle dış ticaret açığının fazla olduğu, geleneksel pazarların dışında kalan uzak ülkelerle bilişim, yazılım ve iletişim hizmetleri ihracatının artırılmasına yönelik bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Oluşturulacak strateji belgesinde yer alacak hususların ve eylem planlarının ilgili pazarlardaki koşulları gerçekçi bir şekilde yansıtmasının önem taşıdığına vurgu yapılan yazıda, hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere sektör paydaşlarının görüşleri talep edildi.

15 ülke 15.3 milyar dolarlık ihracat

Yazıda, Uzak Ülke Stratejisi kapsamında 15 ülke belirlendiğine işaret edilerek, bu ülkeler ABD, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Şili, Tayland ve Vietnam olarak sıralandı.



Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, bu yılın 8 aylık döneminde söz konusu ülkelere 15 milyar 286 milyon 326 bin liralık ihracat gerçekleştirdi. ABD’ye ihracat bu dönemde 7,9 milyar dolar olurken, Çin’e yönelik dış satım ise 2,2 milyar doları aştı.



Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuya ilişkin, Türkiye’nin ihracat menzilinin ortalama 2 bin 500 kilometre olduğunu, bu menzilin 8 bin kilometreye çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Muş, “Çalışmaları devam eden Uzak Ülke Strateji’miz ile ihracatçılarımızı Uzak Doğu’ya, Latin Amerika’ya taşımak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.