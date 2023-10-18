İhracatta "maden" buldular

Madencilik sektörü Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan,, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Hindistan, Hollanda, İtalya, İsrail, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Mısır, Özbekistan, Polonya, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün’den iş insanlarını radarına alarak ana hedefine ulaşmak istiyor.

Fuarcılığın global markası Domino Fuarcılık, 11-13 Ekim'de Ankara Congresium Sergi ve Fuar Alanı'nda düzenlediği ‘"Türkiye Madencilik Kongresi ve Fuarı" geniş bir katılımla başladı. Fuar, sektöründe kamu, özel ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) olmak üzere madenciliğin tüm sektör paydaşlarını buluşturdu.

AR-GE projeleri desteklenmeli

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve yerli kaynakları kullanmak için 'Milli Enerji ve Maden Politikası' benimsendiğini belirtti. Balıkçı, madencilik sektörünün önemine vurgu yaparak, sektöre yönelik AR-GE projelerine ağırlık verilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

İhracat ile hedefe adım adım

Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, İhracatta yeni ülkeleri hedefleyen madencilik sektörünün dış satımda 2023’ü rekorla kapatmayı hedeflediğine dikkat çekti ve “ Madenlerimizle Orta Vadeli Program'da da belirtildiği üzere en az 15 milyar dolarlık ihracat potansiyelimiz var. EIF Türkiye Maden Kongresi ve Fuarı’na 35’in üstü ülkeden 120 yabancı satın almacı alım heyeti katıldı.” diye konuştu.

Dilek şöyle devam etti: "Bugün, küresel olarak madencilik sektöründeki şirketlerimizin 2050 yılına kadar madenlerimizin daha fazla katma değerli ürüne dönüşmüş olarak ekonomi içerisinde ve ihracatta daha fazla pay oluşturma hedefine doğru hareket etmelerine yardımcı olarak yola devam ediyoruz" yorumunu yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO