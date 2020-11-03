İhracatta güçlü toparlanma devam ediyor! Türkiye ‘Take Off'a geçti

Akit Ekonomi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye’nin ihracattaki kapasitesini koruduğunu ifade eden Pekcan, ülkenin yeni ve tarihi rekorlarla güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi.

Rakamlar yüz güldürüyor

Pekcan, rakamların umut verici olduğunu kaydederek, “Ekim ayı ihracatımız yüzde 5.6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayına göre de ihracatımızı 8.3 artırmış olduk. 17 milyar doların üzerinde gerçekleşen bu rakam, şimdiye kadar gerçekleştirilen en yüksek aylık ihracat rakamı” dedi. 17.3 milyar dolarlık ihracatın Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ortaya koyduğunu; reel sektörün direncini ve gücünü gösterdiğini dile getiren Pekcan, “Bu rakam, salgını mümkün olan en az hasarla atlatacak ve en hızlı toparlanacak ülkeler arasında yer alacağımızı teyit etmektedir” diye konuştu.

İthalat 19.7 milyar dolar

Pekcan, ihracatın üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre yüzde 34 artığına işaret etti. Ekim ayında yakalanan ihracat artışının devam edeceğine dikkati çekti. Pekcan, ekimde ithalatın yüzde 8.5 artışla 19 milyar 729 milyon doları bulduğunu duyurdu. Ayrıca “İthalatın yüzde 87.8’i ham madde ve yatırım mallarından oluşmaktadır. Dış ticaret hacmimiz 37 milyar 62 milyon doları bulmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87.9’la 2020’nin en yüksek rakamına ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Veriler iç açıcı

Altın hariç ihracat ve ithalat verilerini de paylaşan Pekcan, şunları aktardı: “19.7 milyar dolarlık ithalatın 2 milyar dolarının altın oluşturuyor. Altın hariç ithalatımız 17 milyar 718 milyon dolar oldu. Daha da çarpıcı olarak 2020 yılı genelinde Türkiye’nin ithalatında artış değil de azalış olduğunu görüyoruz. 10 ayda altın hariç ithalatımız yüzde 5.1 düşmüş ve 155 milyar 403 milyon dolarla sınırlı kalmıştır. Resmi olarak 10 ay itibarıyla 175.9 milyar dolar ithalat içinde 20.5 milyar dolar altın ithalatı bulunmaktadır.”

İyi tablo var

Hedeflerinin Türkiye’nin gerçek potansiyelini yansıtacak büyüme rakamlarını desteklemek olduğunu anlatan Pekcan, “2020’nin son çeyreğine girdiğimiz bu günlerde dış ticaretimizde olumlu, başarılı, dinamizmimize yakışan bir tabloyla karşı karşıyayız” diye ekledi.

2020’yi büyümeyle kapatacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ekonominin atağa kalktığını savunarak, “İnşallah, ülke olarak 2020’yi büyümeyle kapatacağız” öngörüsünde bulundu. Gülle, “V tipi toparlanmanın etkileri; kapasite kullanım oranlarına, güven endekslerine ve ihracat rakamlarına yansıdı. İnanıyoruz ki 2021, ihracat ailesinin gücüyle ihracatta yıldız senemiz olacak” ifadelerini de kullandı. Gülle, ayrıca şu bilgileri verdi: “Ekimde 20 sektörümüz ihracatta başarılı bir grafik sergiledi. 2 milyar 916 milyon dolarlık ihracatla otomotiv sektörümüz ilk sırada yer aldı. Hazır giyim sektörümüz bir milyar 858 milyon dolarla ikinci, kimyevi maddeler sektörümüz bir milyar 725 milyon dolarla üçüncü oldu. Otomotiv sektöründe geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 103 milyon dolarlık, hazır giyimde ise 305 milyon dolarlık ihracat artışı görüldü.”