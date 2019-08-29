0553 313 94 23

"İhracatta gıdanın hedef sektör olması stratejik bir seçim"

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz:- "İhracat Ana Planı'nda hedef sektörler arasında gıda sektörünün bulunması çok önemli. Bu stratejik değere sahip bir seçim"- "Gıda, geçmişten günümüze önemini hiç kaybetmemiş ve gelecekte de kaybetmeyeceği kesin olan tek sektör. En az savunma kadar stratejik"- "İhracat Ana Planı'ndaki hedef sektörlere yapılacak desteklerle, Türkiye gıda sektörünün, dolayısıyla da tarım ve hayvancılığının yaşadığı birçok sorunun aşılacağına, sektörümüzün çağı yakalayacağına olan inancım tamdır"

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:18
"İhracatta gıdanın hedef sektör olması stratejik bir seçim"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İhracat Ana Planı'nda hedef sektörler arasında gıdanın bulunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Gıda ise geçmişten günümüze önemini hiç kaybetmemiş ve gelecekte de kaybetmeyeceği kesin olan tek sektör. En az savunma kadar stratejik." ifadelerini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamayla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından bugün açıklanan İhracat Ana Planı'nı değerlendirdi.

Planda hedef sektörler arasında gıda sektörünün bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kopuz, bu seçimin stratejik değere sahip olduğunu aktardı.

İhracat Ana Planı'nda 17 hedef ülke ve 5 hedef sektör bulunduğunu hatırlatan Kopuz, "Her biri ülkemizin bu yüz yıldaki kaderini etkileyecek öneme sahip, makine, otomotiv, elektrik-elektronik ve kimya sektörleriyle birlikte gıda sektörünün de hedef sektörler arasında yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, tüm bu sektörlerin 21. yüzyıl boyunca, Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmesi için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, makine, otomotiv, elektrik-elektronik ve kimyanın bugünün dünyasını kuran sektörler olduğunu bildirdi.

"Gıda ise geçmişten günümüze önemini hiç kaybetmemiş ve gelecekte de kaybetmeyeceği kesin olan tek sektör." ifadesini kullanan Kopuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gıda, en az savunma kadar stratejik bir sektördür. Hükumetimiz bugüne kadar gıdanın öneminin farkında olduğunu, uyguladığı politikalarla defalarca kanıtladı. Bugün de İhracat Ana Planı’nın hedef sektörlerinden biri olarak belirlemesiyle bu önemin farkında olduğunu bir kez daha gösterdi. İhracat Ana Planı'ndaki hedef sektörlere yapılacak desteklerle, Türkiye gıda sektörünün, dolayısıyla da tarım ve hayvancılığının yaşadığı birçok sorunun aşılacağına, sektörümüzün çağı yakalayacağına olan inancım tamdır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:18
  1. İhracat Ana Planı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehir Belediyesi, 260 çocuğa davullu zurnalı sünnet şöleni düzenledi
    1. Kırşehir Belediyesi, 260 çocuğa..
    2. Varto da trafik kazası: 1 yaralı
    3. Ziraat Türkiye Kupası: Kars 36 Spor: 1..
    4. Üniversite öğrencileri,kadına şiddete..
    5. Boluspor'da transfer
    6. 76. Venedik Film Festivali'nde..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine..
    8. "Kapalı Maraş'ın askeri bölge olmasını..
    9. TÜGVA'dan dikkat çeken İBB açıklaması
    10. ABD, Afganistan'daki askerlerini..
    11. Meksika'daki barın kundaklanması
    12. G7 Zirvesi kapsamında 168 gözaltı
    13. BM'den "Suriye'de Türkiye'nin meşru..
    14. KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan..
    15. Orman yangınlarına "bidonlu" önlem
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. En düşük memur maaşı Ocak 2020'de 3..
    18. Beşiktaş taraftarlarından orman..
    19. Bodrum’daki yunus gösteri merkezinin..
    20. Başkan Aslan’dan 30 Ağustos mesajı
    21. “Gece gündüz demeden çalışacağız”
    22. Başkan Tanış’tan 30 Ağustos Zafer..
    23. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    24. Şırnak’ta 2 kadın terörist teslim oldu
    25. Metin Külünk'ten İmamoğlu'na sert..
    26. Kayseri'de tek parça halinde mamut..
    27. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    28. Batık gemiyi çıkartma çalışmaları..
    29. Bölge turizmini canlandıracak ilk..
    30. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı..
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı