İhracatta cumhuriyet tarihinin en iyi başlangıcı

Türkiye dış ticarette 2019 yılına oldukça hızlı başladı. Ocak ve Şubat aylarında toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 26 milyar 772 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; Türkiye’de ihracat 2019’un ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 arttı. B2B e-ticaret platformu Turkeyol’un derlediği verilere göre; 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında 25 milyar 582 milyon dolar olan ihracat rakamları, 2019’un aynı döneminde 26 milyar 772 milyon dolara tırmanarak yeni bir rekora imza attı. 2019’un ilk iki ayında en çok ihraç artışı kaydedilen ürün grubu bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla, 3 milyar 158 milyon dolara erişen kimyevi maddeler olurken, ihracatta yakalanan ivmenin devam etmesiyle 2019 yılında yeni bir rekora daha imza atılması da beklentiler arasında.

"2019’da ihracatta yeni bir rekor bekliyoruz"

İhracatta 2019’un ilk iki ayında cumhuriyet tarihinin en iyi başlangıcının yapıldığını belirten Turkeyol Kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, "2019’a büyük bir ihracat artışıyla başlandı. Hem Ocak hem de Şubat ayında arka arkaya ihracat rekoru kırıldı. İlk iki ayda gerçekleşen bu ihracat değerlerini, yıl sonunda yeni bir rekorun habercisi olarak görüyoruz" dedi.

Avrupa ülkelerinin ticaret hacmine değinen Yenitürkoğulları, "En çok ticaret yapılan ilk 10 ülke arasında yer alan 7 Avrupa ülkesine, toplam 9 milyar 694 milyon dolarlık ihraç gerçekleşti. Özellikle Avrupa ülkelerine yönelik ihracatın, e-ihracat platformlarının da katkısıyla giderek artacağını düşünüyoruz" dedi.

İhracatta en büyük pay sanayi ürünlerinin

2019’un ilk iki ayında en çok ihracat sanayi ürünlerinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artış yaşanan sanayi ürünleri ihracatı, 21 milyar 681 milyon dolara ulaştı. Ana ürün gruplarından hayvansal ürün ihracatı yüzde 9,3 artarak 432 milyon dolara yükselirken, ağaç ve orman ürünleri ihracatı yüzde 4,7 artarak 805 milyon dolara ulaştı. 2018’in ilk iki ayına göre yüzde 21 artış görülen kimyevi madde ihracatı ise en çok artış gösteren ürün grubu olarak 3 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

Gemi ve yat ihracatı yüzde 70 arttı

Alt ürün gruplarında en çok artış yüzde 70 ile gemi ve yat ihracatında görüldü. 168 milyon dolara yükselen gemi ve yat ihracatını yüzde 55 artışla mücevher ve değerli eşya kategorisi takip etti. Alt ürün gruplarında bir diğer dikkat çekici artış ise savunma ve havacılık sanayisinde yaşandı. Yüzde 35 artışa imza atan savunma ve havacılık sanayisinde toplam ihracat 346 milyon dolara çıktı. 2019’un ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre makine ihracatında yüzde 12, çimento ve cam seramik ihracatında ise yüzde 16’lık artış görüldü.