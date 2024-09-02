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Ekonomi İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı!
Ekonomi

İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı!

Yeniakit Publisher
2024-09-02 13:29:00 -
İhracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Ağustos ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olmuş ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı.

Bakan Bolat, ağustos ayında ihracat rekoru kırıldığını vurgulayarak, “Ağustos ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olmuş ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına, “Ağustos ayında da dış ticaretimizdeki dengelenmenin güçlenerek devam ettiğini görmek bizleri memnun etmektedir.” diyerek başlayan Bakan Bolat, şunları kaydetti:

Ağustos ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış ile 22,1 milyar dolar olmuştur. Böylece, Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artış ile 262 milyar dolar olmuştur.

Dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayına göre azalırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre artış göstermiştir. İthalatımızdaki düşüş eğilimi, ağustos ayında da devam etmiştir. İthalatımız, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 10,8 oranında (3,3 milyar dolar) gerileyerek 27 milyar dolar gerçekleşmiştir.

Ağustos ayında, dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 43,4 düşüş ile son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki 10,5 puanlık güçlü yükseliş, dış ticaretimizdeki başka bir güzel gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece, bu oran da yüzde 81,7 seviyesine çıkmıştır. Böylelikle, son 34 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir.

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