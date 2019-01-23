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İhracatta 5G açılımı

2019’un ihracatta hedeflerin aşılacağı bir yıl olacağını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “5G Yol Haritamızda, Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi başlıkları yer alıyor” açıklamasında bulundu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:34
İhracatta 5G açılımı

 Mehmet Canıtatlı 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2019’da ihracatta büyük hedeflerle girdi. “İhracat 2019 Raporu”nu açıklayan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatı değer bazında artırarak, küresel ticaretten daha fazla pay almayı hedeflediklerini söyledi. Bu hedefe yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Gülle, yurt dışı pazarları analiz ederek, ihracatçıların hedef pazar seçimlerinde isabetli karar alabilmelerine katkı sağladıklarına dikkati çekti.

360 derecelik bakış

Gülle, hazırlanan raporla, 360 derecelik bir bakış açısıyla ihracatı mercek altına aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: “2019 yılı için ilan ettiğimiz, ‘İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik’ teması kapsamında ‘İhracatta İlk Adım Seferberliği’, ‘İhracatta Sıfır Atık Seferberliği (Kadın Konseyi)’, ‘İhracat Oyun Yazılımı’ gibi projelerimizle çok boyutlu, geniş kapsamlı ve katma değer yaratmaya yönelik bir eylem planı hazırladık. Bu plan, birazdan detaylarını açıklayacağımız 5G yol haritamız rotasında ilerleyecek. 5G Yol Haritamızda, Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi başlıkları yer alıyor. Raporun amacı, ihracatta kırmayı hedeflediğimiz rekorların da ötesinde, dış ticaret fazlası veren ülke olmaktır.

Raporun 5 ana bölümden oluştuğuna dikkati çeken Gülle, raporda yer alan bölümler hakkında bilgi verdi. İsmail Gülle, 2018 yılının, ihracat açısından son derece başarılı geçtiğini anımsatarak, bu başarıları yeterli görmediklerini, Türkiye’nin, potansiyelinin tamamını harekete geçirebildiği takdirde, çok daha başarılı ihracat rakamlarına kolaylıkla erişilebileceğini dile getirdi.

Rüzgara yön verecek

Doğru analizlerle, akademik çalışmalara dayanan, etkili stratejilerle yürüyen bir ihracat ekosistemini perçinlemeye, etki alanını daha da genişletmeye kararlı olduklarını belirten Gülle, “Rüzgara yön verme devri”nin başladığını söyledi. Başlanan bu çalışmayı en kısa sürede bin ürün için tamamlayacaklarını bildiren Gülle, dünya ticaretinin yüzde 84’ünü kapsayan bin ürünü kapsayan çalışmayı da şubat ayında açıklayacaklarını söyledi. Gülle, “2019 yılı, hedefleri aşacağımız bir yıl olacak. Orta vadede çok daha etkili stratejilerle, küresel ticaretten alacağımız payı daha ileri seviyelere taşıyacağız” diye konuştu.

Toplantı kapsamında TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, raporda yer alan, “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük” olarak bilinen RCA modeli bulgularına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye, 47 ürünle 1,8 trilyon dolarlık pazarda

İsmail Gülle, dünyada en çok ticareti yapılan 200 ürün arasında, Türkiye’nin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü bulunduğunu söyledi. Gülle, bu 47 üründe dünyanın toplam ithalatının 1,8 trilyon dolar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: “Dünyanın toplam ithalatındaki payı yüzde 9,8’dir. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz. Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık vererek, 1,8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz. Söz konusu araştırma, bu konuda kat etmemiz gereken yolumuz olduğunu ortaya koyuyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:34
  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  2. İhracat 2019 Raporu
  3. TİM Başkanı İsmail Gülle
  4. 5G
  5. TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin
  6. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük
  7. RCA modeli
  8. İsmail Gülle

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