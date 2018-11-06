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İhracatta 200 milyar dolar sesleri

İhracatçı firmalar ilerisi için umutlu. 2019’da ihracatı 200 milyar dolara taşımayı amaçlayan firmalar, bu çerçevede yeni müşteriler arıyor; yükte hafif pahada ağır ürünler satmaya odaklanıyor.

06 Kasım 2018 Salı 10:37
İhracatta 200 milyar dolar sesleri

Ülkemiz ihracatta atılım yapmayı planlıyor. Bu anlamda 2019’dan ümitvâr olan, 200 milyar dolar ihracat hedefi koyan firmalar, yeni müşteriler elde etmek ve ürün birim fiyatını arttırmak için girişimlerde bulunuyor. Bu girişimlerin devamının geleceğini belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, firmaların gerek tanıtma gerek Ar-Ge ve Ür-Ge’ye önem vererek gelirlerine gelir ekleyeceğini dile getirdi.

Firmalar 2019’dan umutlu

2018’in iyi geçtiğini kaydeden Gülle, “Şükür ki ihracat 160 milyar dolar mertebelerinde, 170 milyar doları aşacak gibi görünüyor. 2019 için umutlarımız arttı, şu aşamada gayemiz 200 milyar doları yakalamak” dedi. 200 milyar dolarlardan söz etmek için önemli kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Gülle, “Dijitalleşme ele alınmalı, e-ihracatın önü açılmalı” talebinde bulundu.

İlk 10’a gireceğiz

Ülkemizin ihracat ile büyüyüp kalkınacağına işaret eden Gülle, “Üretip satarak 2023 hedeflerimize erişeceğiz, ilk 10 ekonomiden biri olacağız” ifadesini kullandı.

Büyüme verilerinin ekonomi paydaşlarının moralini artırdığını anlatan Gülle, şöyle devam etti: “2017’nin tamamında yüzde 7,4 büyüyen ve dünyayı imrendiren ülkemiz, bu başarıya yenilerini ilave ediyor. Çok şükür ilk 6 ayda yüzde 6’yı geçen büyüme oranında ihracat da önemli rol oynadı. Yeni dönem için strateji belli. Bu strateji üretimin ve ihracatın ekonomiyi dinamik kılması, şoklara karşı dayanıklılığının artması.

Yeni havalimanı’ndan yüzde 10 katkı

Dev projelerden İstanbul Havalimanı’na da değinen Gülle, şu açıklamaları yaptı: “İlk etabı açılan yeni havalimanı ülkemizi ihracatta bir adım öne taşıyacak, yeni rekorların önünü açacak. Buradan daha çok ürünümüzü dünyaya taşıyacak olmak bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. İstanbul Havalimanı 2023 hedeflerine erişimi kolay kılacak. Şu anda talepleri karşılamak, müşterileri hemen ürünleri ile buluşturmak önemli. Havalimanı bu anlamda stratejik bir görev görecek. Dev proje ülkemizi önemli kılacak, hub haline getirecek. Üretim gibi ticareti de arttıracak, ihracata minimum yüzde 10 katkı yapacak.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:37
  1. ihracat
  2. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  3. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
  4. İstanbul Havalimanı

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