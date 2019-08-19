İhracatlarıyla2,17 milyar dolar gelir elde ettik

Türkiye; fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumunu sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sadece bu ürünlerden toplam 2,17 milyar dolarlık ihracat geliri elde edildiğini açıkladı.

Türkiye’nin tarımsal üretimde Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli şu değerlendirmede bulundu: "Bu dönemde, meyve üretimi 13,3 milyon tondan 22,3 milyon tona, sebze üretimi 25,8 milyon tondan 30 milyon tona, tarla bitkileri üretimi 58 milyon tondan 64,4 milyon tona çıktı. Toplam bitkisel üretimimiz 98 milyon tondan 117 milyon tona yükseldi.

2002 yılında 3,7 milyar dolar tarım ürünleri ihracatımız 2018 yılında 17,7 milyar dolara yükseldi. Ülkemiz fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ve ihracatında dünyada lider konumda bulunuyor. Sadece bu ürünlerden toplam 2,17 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettik. 20 üründe ise dünyada ilk dört içerisinde yer alıyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 67’sini, kirazın yüzde 26’sını, incirin yüzde 27’sini ve kayısının yüzde 23’ünü sağlayan Türkiye, bu ürünlerin üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyor."