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İhracatın yönetim kadroları belli oldu

27 sektörün başkanlarından oluşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. TİM’in yeni Başkanı İsmail Gülle’nin başkanlığında yapılan toplantıda 4 yıl boyunca TİM Yönetim Kurulu üyesi olarak ihracata yön verecek kadrolar belirlendi.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:48
İhracatın yönetim kadroları belli oldu

Gülle, “Artık seçim bitti, çalışma, icraat ortaya koyma zamanı” diyerek şu mesajı verdi: “TİM’in muhtelif illerde, muhtelif sektörlerde 400’ün üzerinde delegesi var, delegelerimize her zaman daha yakın olacağız. Onları dinleyecek, önerilerini dikkate alacağız. Bu sayede çok daha başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum.” Ankara’da hükümet yetkilileri ile temaslarda bulunacaklarını söyleyen Gülle, ihracata dönük hedeflerinin de adım adım gerçekleşmesi için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

TİM’in yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

İsmail Gülle: Başkan

İbrahim Pektaş: Çelik Sektörü

Mustafa Şenocak: Deri Ve Deri Mamulleri Sektörü

Fatih Kemal Ebiçlioğlu: Elektrik Ve Elektronik Sek.

İlyas Edip Sevinç: Fındık Ve Mamulleri Sektörü

Melisa Tokgöz Mutlu: Meyve Sebze Mamulleri Sek.

Zeki Kıvanç: Tekstil Ve Hammaddeleri Sektörü

Davut Er: Zeytin Ve Zeytinyağı Sektörü

Kutlu Karavelioğlu: Makine Ve Aksamları Sektörü

Salih Zeki Poyraz: İklimlendirme Sanayii Sektörü

Salahattin Kaplan: Halı Sektörü

Başaran Bayrak: Gemi, Yat Ve Hizmetleri Sektörü

Orhan Sabuncu: Otomotiv Endüstrisi Sektörü


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:48
  1. Ankara
  2. TİM
  3. yönetim kurulu

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