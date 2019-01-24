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İhracatın yeni yıldızı Kahramanmaraş'ta üretim hız kesmiyor

Türkiye'de milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında 17. olan Kahramanmaraş'ta sanayiciler, yeni başarılar için üretime tüm hızıyla devam ediyor- Türkiye'nin tekstilde dördüncü büyük kenti olan Kahramanmaraş, 1800 sanayi tesisi, 122 ülkeye ihracatı ve 2 milyar doları aşkın dış ticaret hacmiyle 150 bin kişiye istihdam sağlarken Anadolu'da en iyi model oluşturan kentlerden biri olarak öne çıkıyor- Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun:"Geçen yıl her şeye rağmen Türk özel sektörü, motivasyonu ve ülkesine olan inancını kaybetmeden çalışıp üretmeye devam etmiştir. Üretim ve ihracatımızı geliştirmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz"

24 Ocak 2019 Perşembe 11:12
İhracatın yeni yıldızı Kahramanmaraş'ta üretim hız kesmiyor

Türkiye'de milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında 17. olan Kahramanmaraş'ta sanayiciler, yeni başarılar için üretime tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin tekstilde dördüncü büyük kenti olan Kahramanmaraş, tarihinde ilk kez 1 milyar dolarlık ihracat yaparak, milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında 17. sıraya yerleşti.

Bir milyonu aşkın nüfusu ile Türkiye'nin iplik üretiminin yüzde 36'sı, metal mutfak eşyalarının yüzde 60'ı, kumaş ve çimento üretiminin yüzde 10'u, elektrik üretiminin yüzde 8'ini karşılayan, kuyumculuk ve ayakkabı sektörlerinde de ülkenin ikinci sırasındaki konumuyla önemli bir yeri bulunan kent, üreterek ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ilk bin firmasında 21 şirketi bulunan Kahramanmaraş, 1800 sanayi tesisi, 122 ülkeye ihracatı ve 2 milyar doları aşkın dış ticaret hacmiyle 150 bin kişiye istihdam sağlarken Anadolu'da en iyi model oluşturan kentlerden biri olarak öne çıkıyor.

Devlet teşvikleriyle de son 13 yılda ekonomiye 20 milyar dolar destek sağlayan kentte sanayiciler, 1 milyar dolarlık ihracat başarısının ardından şimdi yeni rekorların peşinde üretimini sürdürüyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatta Kahramanmaraş'ın Anadolu'da örnek bir kent olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ın tarihinde ilk kez 2018'de ihracatını 1 milyar doların üzerine çıkartarak destan yazdığını belirten Zabun, kentte geçen yıl ihracatçı şirket sayısının 290'dan 303'e, ihracat yaptığı ülke sayısının da 114'den 122'ye çıktığını ifade etti.

- "İhracatı geliştirmek için büyük gayret sarf ediyoruz"

Zabun, kentte en çok ihracat yapılan ülkelerin, İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan, Yunanistan, Özbekistan, Bangladeş ve Fas olduğunu anlatarak, yoğun olarak moda kumaşlar ve denim ihraç edilen İtalya'nın, ihracattaki payının 208 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Tekstil sektörünün, kentteki ihracatın bel kemiği konumunda bulunduğunu aktaran Zabun, şöyle devam etti:

"İhracatımızın yüzde 61'ini tekstil ürünleri oluşturmaktadır. Tekstili, demir ve demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon, kağıt, iklimlendirme sanayisi izlemiştir. 2018'de ekonomimiz döviz kuru manipülasyonlarıyla çalkantılı bir seyir izlemiştir. Finansa erişimde, ticarette ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Geçen yıl her şeye rağmen Türk özel sektörü, motivasyonu ve ülkesine olan inancını kaybetmeden çalışıp üretmeye devam etmiştir. Üretim ve ihracatımızı geliştirmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz."

Zabun, iş dünyasının güçlü sesi olmayı sürdürdüklerini, sektörlerin sorunlarına çare olacak, ticaretin, ihracatın, finansa erişimin önünü açacak çözümlerle ekonomiye ivme kazandırmak için çalıştıklarını bildirerek, "Şehrimiz, ülkemiz, 2019'de yeni başarı hikayelerine imza atacak ve kalkınmasını sürdürecektir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:12
  1. İhracat
  2. Kahramanmaraş
  3. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun
  4. tekstil
  5. üretim

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