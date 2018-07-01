İhracatın patronu gülle

BUĞRA KARDAN

Bünyesinde 61 birlik ve 71 bin firma bulunduran Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 4. Başkanı belirlendi. Seçimli 25. Olağan Genel Kurulu’nda 398 delegeden 149’unun oyunu alan İsmail Gülle Başkan oldu. Gülle’nin rakipleri İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki 140, eski TİM Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı ise 109 oyda kaldı.

KONSEY BAŞKANLARI DA BELİRLENDİ

Delegeler 27 sektör konseyinin başkanını da tayin etti. Buna göre Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri’ne Ahmet Güleç, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri’ne Feyyaz Ünal, Mücevher’e Mustafa Kamar, Çelik’e İbrahim Pektaş, Demir ve Demirdışı Metaller’e Tahsin Öztiryaki, Deri ve Deri Mamulleri’ne Mustafa Şenocaklı, Elektrik-Elektronik’e Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Fındık ve Mamulleri’ne İlyas Edip Sevinç, Gemi, Yat ve Hizmetleri’ne Başaran Bayrak, Halı’ya Salahattin Kaplan, Hazır Giyim ve Konfeksiyon’a Hikmet Tanrıverdi, Hububat, Bakliyat Tohumlar ve Mamulleri’ne Haluk Okutur, İklimlendirme Sanayii’ne Salih Zeki Poyraz, Süs Bitkileri ve Mamulleri’ne İsmail Yılmaz, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri’ne Murat Akyüz, Kuru Meyve ve Mamulleri’ne Birol Celep, Maden’e Oğuz Satıcı, Makine ve Aksamları’na Kutlu Karavelioğlu, Meyve ve Sebze Mamulleri’ne Melisa Tokgöz Mutlu, Otomotiv Endüstrisi’ne Orhan Sabuncu, Savunma ve Havacılık Sanayi’ne Latif Aral Aliş, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller’e Ahmet Sagun, Tekstil ve Hammaddeleri’ne İsmail Gülle, Hizmet’e Ahmet Akbalık, Yaş Meyve Sebze’ye Ali Kavak, Tütün’e Ömer Celal Umur, Zeytin ve Zeytinyağı’na da Davut Er seçildi.

500 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ODAKLANILACAK

Başkan İsmail Gülle, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada TİM’i bütün herkesin fikirlerini, projelerini, sorunlarını paylaştığı bir noktaya getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Gülle, “TİM’in 500 milyar dolarlık ihracat hedefini uygun bir şekilde yapılmasını yönetecek bir anlayışı getirmeyi esas alıyoruz. TİM sektörler konseyinde 27 tane sektör var. Bu sektörde de yönetim dışında kalanlar yedek bekleyen oyuncular gibi bütün sektörler konseyini çok daha verimli, bir yönetim gibi çalıştırmak arzusundayız” dedi.

Aralarında Toyota Otomotiv, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Kibar Dış Ticaret, Vestel Ticaret, Bosch ve Mercedes Benz’in de bulunduğu en başarılı 10 ihracatçı firma ödüllendirildi. En büyük 7. ihracatçı olan Vestel, adına ödülü Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu Başbakan Yıldırım’ın elinden aldı.