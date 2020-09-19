“İhracatın Metalik Yıldızları”
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 2019 yılında gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolarlık ihracata katkı sağlayan başarılı ihracatçıları ödüllendirdi.
İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Demir ve Demir Dışı Metaller ihracatının eylülde yüzde 20 arttığını ifade etti. Öztiryaki, “2019 yılında 208 ülke ve bölgeye ihracat yaparak yine dünyanın ulaşılmadık köşesini bırakmadık” dedi. “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde 26 kategoride toplam 79 ödül verildi. İDDMİB İhracat Şampiyonları Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi, Asaş Alüminyum Sanayi ve Mega Metal Sanayi oldu. İhracatın Öncüleri kategorisinde ise Kibar Dış Ticaret, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi, Re-Ma Metal ve Yapı Merkezi İnşaat ödüle layık görüldü.