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Ekonomi İhracatçılara yeni destek paketi geliyor! Ticaret Bakanı açıkladı
Ekonomi

İhracatçılara yeni destek paketi geliyor! Ticaret Bakanı açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 14:26:00 -
İhracatçılara yeni destek paketi geliyor! Ticaret Bakanı açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor.


Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eximbank yeni genel müdürlük binası açılışına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" dedi.

 

YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR

"Yeni destek programı ile ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik reeskont kredileri gibi yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı sağlamış olacağız" diyen Bakan Bolat, "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

İhracatçılar için yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı sağlayacaklarını belirten Bolat, yeşil dönüşüm kredi programı kapsamında firmaların kullanacağı finansmanın belli bir maliyet yükünü Ticaret Bakanlığı olarak karşılamayı planladıklarını söyledi.
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Bakan Bolat, yeşil dönüşüm kredi programı kapsamında firmaların kullanacağı finansmanın belli bir maliyet yükünü Ticaret Bakanlığı olarak karşılamayı planladıklarını söyledi.

 

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