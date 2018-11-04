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İhracatçılara pasaport kolaylığı

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte ihracatçıların hususi damgalı pasaport çıkarma şartları kolaylaştırıldı.

04 Kasım 2018 Pazar 12:44
İhracatçılara pasaport kolaylığı

İhracatçıların hususi damgalı pasaport çıkarma şartları kolaylaştırıldı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı ile pasaport için ‘her takvim yılında ihracat yapmak’ şartı kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre yeşil pasaport verilirken son üç takvim yılının ihracat ortalamasına bakılacak.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:44
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  2. hususi damgalı pasaport
  3. Resmî Gazete
  4. Cumhurbaşkanı kararı
  5. yeşil pasaport

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