İhracatçılara pasaport kolaylığı

İhracatçıların hususi damgalı pasaport çıkarma şartları kolaylaştırıldı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı ile pasaport için ‘her takvim yılında ihracat yapmak’ şartı kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre yeşil pasaport verilirken son üç takvim yılının ihracat ortalamasına bakılacak.