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İhracatçılara ‘ePing’ eğitimi verildi

Ege İhracatçı Birlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) ve Ticarette Teknik Engeller (TBT) bildirimlerine ilişkin on-line veri tabanı olan ePing sistemi ile ilgili olarak özel sektöre yönelik eğitim programı düzenledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
İhracatçılara ‘ePing’ eğitimi verildi

Ege İhracatçı Birlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) ve Ticarette Teknik Engeller (TBT) bildirimlerine ilişkin on-line veri tabanı olan ePing sistemi ile ilgili olarak özel sektöre yönelik eğitim programı düzenledi.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, bu eğitimin Türkiye’de özel sektöre yönelik ilk bilgilendirme eğitimi olduğunu, bu açıdan yine örnek bir çalışmanın gerçekleştirildiğini, dünyada ticareti etkileyebilecek tüm mevzuat değişikliklerinin takip edilebildiği ePing sisteminin ihracatçı firmaları yakından ilgilendirdiğini ve sistemin kullanılmasının yaygınlaştırılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.



EİB olarak ePing sistemini 2016 yılından beri takip ettiklerini dile getiren Celep, “İhracatçı firmalarımızın, alıcı ülkelerin ticareti engelleyebilecek mevzuat değişikliklerini takip ederek gerekli çalışmaların ve itirazların yapılabilmesi için İhracatçı Birlikleri’ne veya Tarım ve Orman Bakanlığı’na bilgi vermesi çok önemli. İhracatçılarımızın bu değişimlerden olumsuz etkilenmemeleri için değişimlerin on-line olarak paylaşıldığı ePing sistemini etkin bir şekilde kullanmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.



Eğitim programının açılışında bir açılış konuşması yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan ise; Tarım ve Orman Bakanlığı olarak DTÖ bildirimlerini takip ettiklerini ancak, ilgili tüm tarafların bu sistemi etkin olarak kullanımının önem taşıdığını, hem Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir il ve ilçe teşkilatlarından temsilcilerin hem de ihracatçı firmaların temsilcilerinin katıldığı eğitimin herkes için faydalı olmasını temenni ettiğini ifade etti.



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ankara’dan gelen AB uzmanları tarafından “Dünya Ticaret Örgütü, SPS ve TBT Anlaşmaları”, “SPS ve TBT Komitelerinin İşleyişi”, “SPS ve TBT Şeffaflık Hükümlerinin Gözden Geçirilmesi”, “Serbest Ticaret Anlaşmaları”, “ePing SPS ve TBT Bildirim Uyarısı Sistemi Giriş ve Özel Sektör İçin Eğitim”, “Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Maksimum Kalıntı Limitleri Mevzuatı ve Uygulamaları”, “ePing Uygulama Çalışmaları”, “SPS/TBT Online Bilgi Kaynakları” başlıklarında sunumlar yapıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:11
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