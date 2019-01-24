İhracatçılar yeşil pasaporta erişime kolaylık istiyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, ihracatçıların yeşil pasaport sahibi olmak için gerekli şartlardan biri olan ihracat limiti miktarının aşağı çekilerek, daha az miktarda ihracat yapanların da yeşil pasaport sahibi olmak istediğini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu üyesi de olan Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil pasaportun ihracatçıya vizesiz seyahat özgürlüğü ile hızlı hareket kabiliyeti sağladığını belirterek, ihracatçının aktif olarak yabancı ülkelere gidebilmesi için de gerekli olduğunu söyledi.

Yeşil pasaportun devletin ihracatçıya verdiği önemin göstergesi olduğunu anlatan Tanrıver, "Devletimiz ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı sağlamış durumda. Son 3 yılılık ortalama ihracatı 1 ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 ila 25 milyon dolar arasında firmaların iki, 25 ila 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 ila100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine hususi damgalı pasaport veriliyor. Bunu çok başarılı buluyoruz." diye konuştu.

Tanrıver, yeşil pasaportun ihracatçı için olmazsa olmazlarından olduğuna dikkati çekerek, ihracatçıların ani karar verip ürünlerini acil satması gereken durumları olması sebebiyle yeşil pasaportu önemsediklerini dile getirdi.

İhracatçıların yeşil pasaport sahibi olmak için gerekli şartlardan biri olan ihracat limiti miktarının aşağı çekilerek, daha az miktarda ihracat yapanların da yeşil pasaport sahibi olması gerektiğine işaret eden Tanrıver, "İhracatçılarımızın isteği yeşil pasaport için ihracat limitlerinin aşağı çekilmesi. Yakın zamanda Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a durumu arz ettik. Bunun neticesinde de ihracatın artırılması sözünü verdik. Ticaret Bakanımız konuyu İçişleri Bakanı ile görüşüp bize en kısa zamanda geri dönüşlerini bildirecek." diye konuştu.

Tanrıver, ihracatçılara verilen pasaport süresinin 2 yıl olduğunu ve bu sürenin 3 yıla çıkarılması için de ayrıca girişimde bulunduklarını ifade ederek, ortalama her ay bir veya iki ülkeye birlik firmalarının gidip ürün tanıtımı yaptıklarını aktardı.

- "Yeşil pasaportla bölgenin ihracatı artacak"

Tanrıver, yeşil pasaportun ihracatçının cebinde hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Yeşil pasaportla bölgenin ihracatının artacağına inanıyoruz. Karşılıklı ilişkileri sıcak tutarak ilişkilerimizi artırdığımız takdirde sıcak satışlarımız da peşinden gelecek. İhracatçıya her zaman pozitif ayrımcılık yapılıyor. İhracat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için de olmazsa olmaz bir konu ve zaten gerekli tüm desteği veriyor. Ticaret Bakanımız da aynı şekilde desteklerini esirgemiyor. Bu konuda onlara teşekkür ediyoruz." dedi.

DAİB bünyesinde Erzurum'da açılan Türk Eximbank ofisinin de ihracatçı için önemli olduğunu dile getiren Tanrıver, ihracatçı için en önemli konulardan birinin de finansmana ulaşmak olduğunu aktardı.

Şimdiye kadar bu irtibat bürosundan 27 ihracatçının kredi kullandığını ifade eden Tanrıver, söz konusu bankanın ihracatçılara düşük ve sıfıra yakın faiz ile kredi verdiğini anlattı. Tanrıver, 2019 yılı için DAİB olarak 2 milyar doların üzerinde ihracat hedeflediklerini belirterek, "İhracat olmadan ülke ayağı kalkmıyor. Ülkemizin en önemli değerlerinden olan ihracatı artırmak için çalışıyoruz. İhracatçımızı sektörle. ticaret heyetleriyle, projelerle yurt dışına götürüyoruz. İhracatı artırmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.