İhracatçılar pazarlarını çeşitlendirecek! Yeni eylem planı yolda

Dış ticareti artırmaya dönük çalışmalara hız veriliyor. İhracatçıların yeni pazarlara güçlü şekilde girmelerine zemin oluşturacaklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu amaçla yeni bir eylem planı hazırladıklarını duyurdu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İş Konseyleri Mali Genel Kurulu’nda önemli açılamalarda bulundu. Ticareti artırmak için önemli adımlar atacaklarını kaydeden Pekcan, bu çerçevede ticaret ataşelerini güçlendirip görünür kılacaklarını ve DEİK iş konseyi başkanları ile koordineli çalıştıracaklarını dile getirdi.

Türkiye fırsatlar sunuyor

Türkiye’nin mal ve hizmet ticaretinin arttırmaya; daha çok yabancı şirketi çekmeye odaklandığını anlatan Pekcan, “Ticaret savaşlarının yaşandığı, gümrük duvarlarının sürekli yükseltildiği, haksız rekabetin körüklendiği günümüz dünyasında ülkemiz, dünyaya entegre olan serbest piyasa ekonomisiyle yatırımcılarına öngörülebilir fırsatlar sunmaktadır” dedi.

İhracatta rekor kıracağız

Türkiye’nin dinamik, güçlü ve güven veren yapısı ile önemli bir yatırım merkezi olduğuna dikkat çeken Pekcan, hedeflerinin ihracatta rekorlar kırarak büyümeyi ve istihdamı teşvik etmek olduğunu vurguladı. İhracatçıların yeni bölgelere girmesi için pek çok teşviği devreye soktuklarına işaret eden Pekcan, “Şu anda yeterince etkili olmadığımız pazarlara yeni stratejilerle güçlü şekilde girebilmek için eylem planlarımızı hazırladık. İş konseyi başkanlarımızın da bu sürece aktif olarak dahil olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu. Dış ticaretin yüzde 25’ini finanse ettiklerinin altını çizen Bakan Pekcan, “Bu oranı 2019’da yüzde 27’ye çıkaracağız” müjdesini verdi. Pekcan, ihtisas serbest bölgeleri ile yazılım ve bilişim ihracatını teşvik edeceklerini söyledi. Ticaret Bakanı Pekcan, 35 noktada Türkiye Ticaret Merkezleri kuracaklarını da kaydetti