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İhracatçılar “Ana Plan”dan memnun

“İhracat Ana Planı”na ilişkin değerlendirmelerde bulunan ihracatçılar, plandan memnun olduklarını belirttiler.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:45
İhracatçılar “Ana Plan”dan memnun

İstanbul’da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan “İhracat Ana Planı”na ilişkin değerlendirmelerde bulunan ihracatçılar, plandan memnun olduklarını, önümüzdeki süreçte Plan’ın ihracata pozitif etkilerinin daha net görüleceğini ifade ettiler. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, planda 17 hedef ülkenin yanı sıra aralarında kimya sektörünün de bulunduğu 5 sektörün belirlendiğini anımsattı. Pelister, “Ülkemizin 2019 yılı için belirlenen 200 milyar dolarlık ihracat hedefleri doğrultusunda, kimya sektörümüzün de ihracatını yüzde 15 artırarak 20 milyar dolar seviyelerine yükseltmek için İKMİB olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İhracat ana planımızın tüm iş dünyamız için hayırlı olmasını dileriz” ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “İhracat Ana Planı, Türkiye ekonomisini diğer ekonomi paketleriyle bütünlük içinde dünya liderleri arasına adım adım taşıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Baran, ihracat planıyla ilerleyen yıllarda ihracatçı sayısının artacağının ve yeni ihracatçıların ortaya çıkacağının altını çizdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:45
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. İhracat Ana Planı
  3. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister
  4. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
  5. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran
  6. Ankara Ticaret Odası (ATO)

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