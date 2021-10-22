İhracata sanayi dopingi

Salgının neden olduğu belirsizliklere ve dünya ticaretinde yaşanan aksaklıklara rağmen Türkiye’nin ihracatında belirgin artış görüldü. Son 13 ayın 11’inde aylık bazda ihracat rekoru kırılırken eylülde de ilk defa 20 milyar dolar sınırı geçildi.

Rekor kırıldı

Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay da bu ay itibarıyla tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gelişmeyi “Ülkemizin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktı. Bu rakam 1980’de yüzde 0.14, 2000’de yüzde 0.43 idi. Artık ürünlerimiz, dünyanın dört bir yanına satılıyor” sözleriyle duyurdu.

122.1 milyarla ilk sırada

Dış satımın sektörlere göre dağılımına bakıldığında sanayinin başı çektiği gözlendi. Bu yılın 9 ayında yapılan 161 milyar dolarlık ihracatta, 122.1 milyar dolarla sanayi sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 20.7 milyar dolarla tarım, 4.4 milyar dolarla madencilik izledi. Söz konusu üç sektör de geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını arttırmayı başardı.

Başı Avrupa çekiyor

İhracatta Avrupa ülkeleri öne çıktı. Bu yılın ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yaklaşık 13 milyar dolarla Almanya’ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 9.3 milyar dolarla Birleşik Krallık, 9.2 milyar dolarla ABD, 7.5 milyar dolarla İtalya ve 6.6 milyar dolarla İspanya takip etti. Söz konusu dönemde otomotiv endüstrisinin 21.2 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 18.2 milyar dolar, çelik 15.8 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 14.8 milyar dolar tutarında ihracat yaptı.