İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı

İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4, İthalat birim değer endeksiise yüzde 3,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Mayıs ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6, yakıtlarda yüzde 7,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,7 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,9 azaldı

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8, yakıtlarda yüzde 0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 18,4 arttı

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2, yakıtlarda yüzde 115,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,8 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 16 azaldı

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 artarken, yakıtlarda yüzde 2,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,7 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 8,5 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Nisan ayında 161,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,5 artarak, 2019 Mayıs ayında 175,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mayıs ayında 149,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 18,4 artarak, 2019 Mayıs ayında 177,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Nisan ayında 120,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,6 azalarak, 2019 Mayıs ayında 117,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Mayıs ayında 147 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,5 azalarak, 2019 Mayıs ayında 122,7 oldu.

Dış ticaret haddi 2019 yılı Mayıs ayında 101,3 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Mayıs ayında 102,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,6 puan azalarak, 2019 yılı Mayıs ayında 101,3 oldu.