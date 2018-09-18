“İhracat rakamları mutluluk verecek”

Nevzat Orbay Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gülle, ağustos ayında takvim etkisi sebebiyle ihracatta bir düşüş yaşandığını anımsatarak, “İhracatta eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39’luk artışla gidiyoruz. Bu iyi bir rakam. İnşallah ay sonunu da böyle tamamlarız” dedi. Yıl sonuna kadar bazı şeylerin yönetilmesi halinde ihracatta iyi bir sonuca ulaşılacağını anlatan Gülle, artık herkesin ihracat rakamları ile mutlu olacağını söyledi.

Gülle, ihracat rakamlarının artık sadece gazeteciler ve iş dünyası tarafından değil, vatandaşlarca da takip edildiğini vurguladı. Gülle, açıklamalarını şöyle sürdürdü:“İhracat kültürü bu noktaya geldi. İhracatı çok daha farklı bir yere taşımamız lazım. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ile sürekli iletişim halindeyiz. Kendilerine de arz ettik; Orta Vadeli Plan’ın (OVP) temel felsefesinde ihracat olması ve OVP’nin ihracatla şekillenmesi lazım. İhracatın altını dolduracak, ihracatla ilgili her şeyin OVP’de olması lazım. Bu kültürü okullardan başlayarak, ticarete ve her şeyde bir yere götürmemiz gereken bir dönem yaşıyoruz. Biliyoruz ki daha çok üretmeliyiz, daha çok satmalıyız, daha fazlasını yapmalıyız. Bunu yapacak yöntemleri ve yolları da hep beraber bulmalıyız.”