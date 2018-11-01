İhracat rakamında tarihi rekor!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığımızı açıkladı.01 Kasım 2018 Perşembe 10:16
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
-(Ekim ayı ihracatı) Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık.
-(Ekim ayı ihracatı) Yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.
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