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İhracat rakamında tarihi rekor!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ekim ayı ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığımızı açıkladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:16
İhracat rakamında tarihi rekor!

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: 

-(Ekim ayı ihracatı) Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık.

-(Ekim ayı ihracatı) Yüzde 13,1 artışla 15 milyar 732 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

AYRINTILAR GELECEK...

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:16
  1. Ekim ayı ihracatı
  2. ihracat artışı
  3. Ruhsar Pekcan

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