İhracat pandemi dinlemiyor

Buğra Kardan

Pandemi tedirginliğine rağmen 2020’de yakalanan büyümede önemli payı bulunan ihracatı arttırmak için tüm imkânlar seferber ediliyor. Yerli ürünler, dijital ortamdan 7 kıtaya tanıtılıyor ve satılıyor. Online fuarları ve forumları kaçırmayan, yeni bölgelere, ülkelere adım atmak için gerekli her girişimde bulunan ihracatçı şirketlerin yöneticilerince defaatle “Tempoyu daha da arttırmalı, rekor üstüne rekor kırmalıyız” deniliyor. İlaveten “İlk 3 ayda 50 milyar doları aşan ihracat moral aşılıyor. Martta 19 milyar dolara varan ihracat da. Ama 50 milyar doların, 19 milyar doların ötesine geçmeliyiz. Ülkemizi büyütmek, ekonomimize ivme katmak için ihracat başarılarımızı devam ettirmeliyiz” ifadeleri kullanılıyor.

Markalaşmak önemli

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz de her platformda Türkiye’yi büyütmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiriyor. İhracatın büyümeye katkısını arttırmaya odaklandıklarını vurgulayan Öksüz, “Yeni müşteriler edinmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” diye konuşuyor. İlk 3 aya ait verileri memnuniyetle karşılayan Öksüz, “Ülkemiz, pandemiye rağmen 2020’de yüzde 1.8 büyüdü. İhracatımız da V biçiminde toparlandı. Tabii 2020 kadar 2021 de kritik. Bu nedenle ihracat birim fiyatını yukarı çekecek hamleler yapılmalı. Firmaların markalaşmaları teşvik edilmeli” şeklinde konuşuyor.

Kritik talepler

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise hükümeti köklü önlemler almaya davet ediyor. İhracatın büyümeyi tetiklemesi için ilk olarak TL’de istikrar ve öngörülebilirlik arttırılması gerektiğini belirten Karaveiloğlu, “İkinci olarak küresel tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma ve dijitalleşme gibi eğilimlere süratle adapte olunmalı. İhracatın teşviki için kredi imkânları genişletilmeli, birikmiş KDV alacakları ödenmeli” çağrılarında bulunuyor.

Beklenti yükseldi

Ticaret Bakanlığı, 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi’ni açıkladı. Buna göre İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe nazaran 17.1 puan yükseldi. İlk çeyrekte 114.9 olan endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde 132 seviyesine çıktı. Endeks geçen yılın aynı dönemine nazaran ise 20.9 puan arttı. İkinci çeyreğe ilişkin İthalat Beklenti Endeksi de ilk çeyreğe kıyasla 1.2 puan azalarak 111.6 oldu. Endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla da 13.4 puan arttı.