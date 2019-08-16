İhracat İklimi Endeksi iyi seviyede İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi Temmuz ayında 51,3 olarak gerçekleşti

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi temmuzda 51,3 olarak gerçekleşti. Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep koşulları temmuzda iyileşmeye devam etti ancak iyileşme, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle ılımlı düzeyde oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika’da büyüme ılımlı seyrini korurken, Ortadoğu genel tabloyu olumlu etkilemeyi sürdürdü. Endeks, ihracat ikliminde iyileşmeye işaret etmekle birlikte bu iyileşme önceki aylara göre sınırlı gerçekleşti. Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya bağlı olarak iyileşme hızı üst üste beşinci ay yavaşladı. Türk imalatçılarının en büyük 10 ihracat pazarının 7’sinin bulunduğu Avrupa’daki büyüme hızı nispeten düşük kalmaya devam etti.



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