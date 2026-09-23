İhracat gençler için fırsat

Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, ihracatı zorunluluk gibi bir baskıyla değil, gelişimin doğal kilometre taşlarından biri olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Usta, “Her girişimcinin iç pazarda kalıcı ve güçlü olabilmesi için kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu gelişim çoğu zaman dış pazarları anlamaktan ve sınır ötesi vizyonla düşünmekten geçiyor” diye konuştu.

ŞUBELEŞMEYE BÜYÜK ÖNEM VERİLİYOR

Genç MÜSİAD olarak dış pazarı tanımayı kolaylaştırmak adına uluslararası şubeleşmeye büyük önem verdiklerinin altını çizen Usta, şunları kaydetti: “Avrupa’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Orta Asya’ya uzanan geniş şube ve temsilci ağımız sayesinde, genç girişimcilerin kendi sektörleriyle ilişkili paydaşlara ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca çapraz toplantılar, iş geliştirme etkinlikleri ve saha ziyaretleriyle üyelerimizin ihracat yolculuklarını sadece teoride değil, pratikte de destekliyoruz. İhracat, her gencin kendi ticaret yolculuğunu zenginleştirmesi için güçlü bir fırsattır. Bu farkındalığı yaymak ve cesareti artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Geleceğe Sorumlulukla

Öncelikle ifade etmek isterim ki savaşın, çatışmanın ve gerilimin hiçbir türünü desteklemiyoruz. Ticaretin yavaşlaması ya da enerji maliyetlerinin artmasından çok daha önce bu tür küresel krizlerde bizleri derinden yaralayan, insan hayatının değersizleşmesidir. Geleceğe, çocuklarımıza barış dolu, refah seviyesi yüksek bir hayat bırakmak hepimizin asli sorumluluğudur. Küresel krizler ve jeopolitik belirsizlikler iş dünyasını elbette etkiliyor. Ancak biz bu süreçleri yalnızca bir tehdit olarak değil, genç girişimciler için aynı zamanda bilinçlenme fırsatı olarak da değerlendiriyoruz. Genç MÜSİAD olarak izlediğimiz yol haritası, bu farkındalığı derinleştiren çeşitli programlarla şekilleniyor.”

ARKADAŞLARIMIZ İSTEKLİ, CESUR

Usta, bugünün iş dünyasında teknolojiye ayak uyduramayan girişimcilerin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesinin mümkün olmadığını, yapay zekâ, büyük veri, otomasyon gibi alanların artık sadece teknoloji firmalarının değil, tüm sektörlerin ajandasında olduğunu da ifade etti.

Usta, “Gençler bu konuda çok daha cesur ve istekli. Biz de bu ilgiyi doğru yönlendirmek için Genç MÜSİAD Girişimcilik Merkezi - GM2 projesini hayata geçirdik” hatırlatmasında bulundu. GM2’nin yalnızca Genç MÜSİAD üyelerine değil, teknolojiye ilgi duyan tüm gençlere açık bir gelişim platformu olduğunu anımsatan Usta, şunları aktardı: “Program sayesinde teknoloji tabanlı girişim fikirlerinin ticarileşmesine katkı sağlıyor; katılımcıları hem teknik hem stratejik açıdan destekliyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz atölyeler, teknoloji buluşmaları ve mentorluk seansları sayesinde gençlerin bu dönüşüme sadece tanıklık etmelerini değil, aktif üretici ve çözüm geliştirici bireyler olmalarını hedefliyoruz. Teknolojiye olan ilgiyi üretim ve ticaretle bütünleştiren bir anlayışla geleceği inşa ediyoruz.

Ticarette Değer, İşte Ahlak

Genç MÜSİAD olarak çalışmalarımızı sadece ticari değil, ahlaki ve manevi değerlerle uyumlu şekilde yürütmeye özen gösteriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yalnızca Müslüman genç işadamları olmak değil, aynı zamanda Müslümanca çalışan işadamları olabilmektir. Bu anlayışla yürüttüğümüz sektörel komisyon çalışmaları, eğitim programları ve zirveler, gençlerin hem kişisel hem de ticari gelişimlerini destekliyor. Değişen dünyada ayakta kalmanın yolu yalnızca strateji ve teknoloji değil, aynı zamanda değerlerini koruyarak yol almaktan geçer. Genç MÜSİAD olarak bu dengeyi kurmaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz.”