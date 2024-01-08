  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Galatasaray'a sponsor olmuştu! Ünlü kargo şirketi iflasın eşiğine geldi... Maalesef konkordato istediler

O ülke resmen ilan etti: Filistin için savaşacağız!

Erdoğan’ın yanında çömeldiği görüntüler çok konuşulmuştu! Hulki Cevizoğlu’ndan flaş açıklama geldi! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Helal olsun! Murat Kurum'dan büyük vefa

Mossad, Hamas lideri Halid Meşal'in burnunun dibine kadar ajan sokmuş! O İstanbul ayrıntısı şok etti! Nedim Şener'in paylaştığı “MİT” detayı tam bomba

Fransızları tedirgin eden görüntü! 'Türkiye tarafından çok büyük tehdit altındayız' diyerek duyurdular

Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan’dan flaş karar! Aldıkları o kararı tüm Türkiye’ye böyle ilan ettiler

Ahmet Hakan’dan bomba “Murat Kurum” çıkışı! İşte böyle tek tek sıraladı

AK Parti İstanbul için neden Murat Kurum’u seçti? İşte bomba detaylar!..

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Komandolardan terör örgütü PKK'ya pençe darbesi
Ekonomi İhracat fırsatı BAE'den! Türkiye için kararı! BAE devi hazır: Türkiye'de o iki ilimizin deniz ürünlerine talip! Açıklama geldi
Ekonomi

İhracat fırsatı BAE'den! Türkiye için kararı! BAE devi hazır: Türkiye'de o iki ilimizin deniz ürünlerine talip! Açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-01-08 18:28:00 -
İhracat fırsatı BAE'den! Türkiye için kararı! BAE devi hazır: Türkiye'de o iki ilimizin deniz ürünlerine talip! Açıklama geldi

Birleşik Arap Emirlikleri’nde müşterilere deniz ürünleri tedariki yapan bir firma, Bodrum ve İzmir’deki üreticilerden çeşitli deniz ürünleri satın alacak.

Dünyanın en büyük hayvansal protein kaynaklarından biri olan su ürünleri, sektör olarak günümüzde tüm ülkelerin ekonomisine sürekli girdi sağlayan önemli sektörlerden biridir.

2003 yılında su ürünleri sektörü, şimdiye göre kıyaslandığında yok denecek seviyedeyken, şu an Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde hızlı bir şekilde Avrupa’da birinci, dünyada ise 17’nci sıraya yükseldi. 2023 yılının Ocak–Kasım döneminde ise Türkiye’den 1 milyar 540 milyon dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

Bugün ise bu sektöre Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda BAE’de müşterilerine deniz ürünleri tedariki yapan bir ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmasına olacak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma bıraktığı ilanla Bodrum ve İzmir’deki üreticilerden deniz ürünleri satın alacağını belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Su ürünleri üreticileri için ihracat müşterileri
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her gün sayısız sektörde sayısız ithalatçının alım fırsatını yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, 03 GTIP numaralı su ürünleri sektöründeki yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini de “Forie Databank” aracılığıyla üyeleri ile paylaşıyor.

Bu ihracat pazar araştırması veri kaynağı yayınında su ürünleri tedarikçilerini ve ithalatçı firmaları bulabileceksiniz. Henüz bu platformları, dijital pazarlama kaynağı olarak kullanmayan firmalar şimdi üye olup ücretsiz olarak bu verilere erişebilir veya sadece bu verileri satın alabilirler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23