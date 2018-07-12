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İhracat birim değer artışı % 5

İhracat birim değer endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 4.9, ithalat birim değer endeksi yüzde 7.7 artış gösterdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:45
İhracat birim değer artışı % 5

İhracat birim değer endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 yükseldi. Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2.2, yakıtlarda yüzde 38,5, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 5.4 arttı. İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 7.7 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.5, ham maddelerde yüzde 10.5, yakıtlarda yüzde 32.6 ve imalat sanayisinde yüzde 2.4 yükseldi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 11:45
  1. İhracat birim değer endeksi

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