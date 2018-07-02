İhracat 20 aydır kesintisiz yükselişte

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini devrettiği haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatın 161,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, ayrıca 20 aydır ihracatın soluksuz arttığını dile getirdi.

HAZİRAN’DA 12.6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Mehmet Büyükekşi, görevi devretmeden önceki son ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye’nin ihracatının haziran ayında da tam gaz devam ettiğini belirten Büyükekşi, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 12,6 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Böylelikle 2018’in ilk yarısında ihracatın yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktığını aktaran Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın da yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Miktar bazında ihracatın ise yüzde 4,2 artarak 10 milyon ton olduğu bilgisini veren Büyükekşi, “İhracatımıza hizmet için çıktığımız bu yolda, son rakam açıklamamızda da artış yaşamak, şahsım ve yönetimimiz için çok özel bir mutluluk. Yeni başkanımız liderliğinde, nice artışları, rekorları hep birlikte göreceğiz” yorumunu yaptı.

İHRACATIN LİDERİ YİNE OTOMOTİV

TİM verilerine göre, haziran ayında sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2,5 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Bu sektörü 1,42 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1,36 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 34,6 ile çelik, yüzde 32,8 ile süs bitkileri ve mamulleri ve yüzde 19 ile tütün sektörlerinde yaşandı.