THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

İhracat 20 aydır kesintisiz yükselişte

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini devrettiği haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatın 161,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, ayrıca 20 aydır ihracatın soluksuz arttığını ifade etti.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:58
İhracat 20 aydır kesintisiz yükselişte

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevini devrettiği haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatın 161,5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, ayrıca 20 aydır ihracatın soluksuz arttığını dile getirdi.

HAZİRAN’DA 12.6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Mehmet Büyükekşi, görevi devretmeden önceki son ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye’nin ihracatının haziran ayında da tam gaz devam ettiğini belirten Büyükekşi, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 12,6 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Böylelikle 2018’in ilk yarısında ihracatın yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktığını aktaran Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın da yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Miktar bazında ihracatın ise yüzde 4,2 artarak 10 milyon ton olduğu bilgisini veren Büyükekşi, “İhracatımıza hizmet için çıktığımız bu yolda, son rakam açıklamamızda da artış yaşamak, şahsım ve yönetimimiz için çok özel bir mutluluk. Yeni başkanımız liderliğinde, nice artışları, rekorları hep birlikte göreceğiz” yorumunu yaptı.

İHRACATIN LİDERİ YİNE OTOMOTİV

TİM verilerine göre, haziran ayında sektörel bazda en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi 2,5 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Bu sektörü 1,42 milyar dolarla kimyevi maddeler ve 1,36 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı yüzde 34,6 ile çelik, yüzde 32,8 ile süs bitkileri ve mamulleri ve yüzde 19 ile tütün sektörlerinde yaşandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:58
  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi
  2. Mehmet Büyükekşi
  3. TİM

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı haber geldi
    1. Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı..
    2. İkiz kardeşler aynı duyguları mı yaşar?
    3. Hakim açıkladı! Eylül cinayetinde kan..
    4. Tarihi eser kaçakçılarına büyük..
    5. Liselere tercih süreci başladı! 2018..
    6. Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    7. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    8. Kayseri lise 2018 taban puanları
    9. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    10. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    11. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    12. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    13. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    14. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    15. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    16. İstanbul lise taban puanları 2018..
    17. Ankara liseleri taban puanları..
    18. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    19. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    20. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!