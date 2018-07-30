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İhraç edilen polislere operasyon: 21 gözaltı

Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında en son kararname ile meslekten ihraç edilen 21 polis memuru gözaltına alındı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:11
İhraç edilen polislere operasyon: 21 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olup bir süre önce açığa alınan ve ardından ihraç edilen 25 polis memuru hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 25 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, firari 4 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:11
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. polis
  4. ihraç
  5. FETÖ üyesi

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