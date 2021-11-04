İhni nohut unu çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay İhni nohut unu çorbası tarifi
Nohut çorbası, Osmanlı Mutfağı’nın “baş” çorbalarından biridir.
Batman yöresine ait nefis bir çorba olan nohut unu çorbası,
Malzemeler
Malzemeler; 6 kişilik
• 150 gr kavrulmuş nohut veya nohut unu
• 100 gr domates salçası
• 1.5 litre su
• 50 gr tereyağı
• Tuz
• Karabiber
• Pul biber
• Üzeri için tereyağı, pul biber ve kavrulmuş nohut
Yapılışı
• Kavrulan nohutlar robotta veya taş değirmende un haline getirilir.
• Pişirme tenceresine tereyağı alınır, eritildikten sonra nohut unu eklenip iyice kavrulur.
• Domates salçası, tuz ve baharatlar ilave edilir.
• Daha sonra birlikte iyice kaynatılır
• Hazırlanan çorbaya tereyağı ve pul biber kavrulup üzerine dökülür, daha sonrada birkaç adet kavrulmuş nohut serpiştirilip servis edilir.