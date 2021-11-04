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Kadın - Aile İhni nohut unu çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay İhni nohut unu çorbası tarifi
Kadın - Aile

İhni nohut unu çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay İhni nohut unu çorbası tarifi

Nohut çorbası, Osmanlı Mutfağı’nın “baş” çorbalarından biridir.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 21:38:00 -
İhni nohut unu çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay İhni nohut unu çorbası tarifi

Batman yöresine ait nefis bir çorba olan nohut unu çorbası, 

Malzemeler

Malzemeler; 6 kişilik

• 150 gr kavrulmuş nohut veya nohut unu

• 100 gr domates salçası

• 1.5 litre su

• 50 gr tereyağı

• Tuz

• Karabiber

• Pul biber

• Üzeri için tereyağı, pul biber ve kavrulmuş nohut

Yapılışı

• Kavrulan nohutlar robotta veya taş değirmende un haline getirilir.

• Pişirme tenceresine tereyağı alınır, eritildikten sonra nohut unu eklenip iyice kavrulur.

• Domates salçası, tuz ve baharatlar ilave edilir.

• Daha sonra birlikte iyice kaynatılır

• Hazırlanan çorbaya tereyağı ve pul biber kavrulup üzerine dökülür, daha sonrada birkaç adet kavrulmuş nohut serpiştirilip servis edilir.

 

 

 

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