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Eğitim İHL’li öğrenciden gururlandıran başarı
Eğitim

İHL’li öğrenciden gururlandıran başarı

Azgın azınlığın yok saydığı ve görmezden geldiği İmam Hatip öğrencileri başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Burdur Bucak Belediyesi tarafından Türkiye geneli İstiklal Marşı’nın yazılışının ve kabulünün 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında Kadıköy Çamlıca Kız Lisesi öğrencisi Esma Hatice Köten Türkiye birincisi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 15:59:00 -
İHL’li öğrenciden gururlandıran başarı

 Haber Merkezi 

İmam Hatip öğrencileri başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Bucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilerek 16 Şubat 2021 ile 8 Mart 2021 tarihleri arasında İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmaya tüm illerden çok sayıda sayıda öğrenci katıldı. Bucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Besili başkanlığında komisyon tarafından değerlendirmeler sonuçlandı.

Yapılan değerlendirmelere göre Lise kategorisinde Türkiye birincisi İstanbul Kadıköy’den Çamlıca Kız Lisesi öğrencisi Esma Hatice Köten, ikinci Bursa Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesinden Ceylan Baghırova, üçüncü Kocaeli Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesinden Serpil Polat oldu.Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Bucak Belediyesi tarafından kendilerine ulaştırılacak.

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