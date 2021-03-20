İHL’li öğrenciden gururlandıran başarı

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İmam Hatip öğrencileri başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Bucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilerek 16 Şubat 2021 ile 8 Mart 2021 tarihleri arasında İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmaya tüm illerden çok sayıda sayıda öğrenci katıldı. Bucak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Besili başkanlığında komisyon tarafından değerlendirmeler sonuçlandı.

Yapılan değerlendirmelere göre Lise kategorisinde Türkiye birincisi İstanbul Kadıköy’den Çamlıca Kız Lisesi öğrencisi Esma Hatice Köten, ikinci Bursa Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesinden Ceylan Baghırova, üçüncü Kocaeli Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesinden Serpil Polat oldu.Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Bucak Belediyesi tarafından kendilerine ulaştırılacak.