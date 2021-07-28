İHL’lerin doluluk oranı yüzde 98

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye’nin milli birliğine düşman medya organları tarafından pompalanan ‘İmam Hatiplere İlgilinin azaldığı” haberinin büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. Birgün, ODA TV ve Cumhuriyet Gazeteleri tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) raporuna dayandırılan ve İmam Hatip Liseleri’nin kontenjanlarının boş kaldığı yönündeki haberlerin içeriğini çarpıtma olduğu belirlendi. Solak medyanın iddia ettiğini aksine, Anadolu İmam Hatip Liseleri’ne yerleşen öğrencilerin yüzde 53.43’ünün İmam Hatip Ortaokulu mezunu olduğu ve yine öğrencilerin yüzde 87.9’unun ilk üç tercihinden birinin İmam Hatip Lisesi olduğu öğrenildi. Merkezi sistemle Anadolu Liseleri’ne yerleşen öğrencilerin oranının da yüzde 98.27 olduğu bildirildi.

28 Şubat sürecinde engellenmeye çalışılan ve adeta bitme noktasına gelen İmam Hatip okulları, son dönemde eğitime verilen olağanüstü önem sayesinde Türkiye’nin en gözde öğretim kurumları haline gelmeyi başardı. İmam Hatip Okullarının bu başarısını hazmedemeyen ve ülkemizdeki kardeşlik ortamını sabote eden ihanet medyası ise geçmişten kalma alışkanlıklarını bir türlü bırakmak bilmiyor. Dün manşetlerini ve birinci sayfalarını, “İmam Hatipliler bile İmam Hatip Okullarını tercih etmiyor” başlıklı haberlerle dolduran, Birgün, Cumhuriyet, ODA TV ve diğer solak medya organları bilinçli bir manipülasyona imza atıyor. Raporu tersten okuyan sözde gazeteler, İmam Hatip Ortaokulu’ndan mezun olan öğrencilerin yüzde 47’sinin İmam Hatip Liselerini tercih etmediğini söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Kapsamında İlk Yerleştirme Sonuçları” isimli rapora göre Anadolu İmam Hatip Liseleri’ne yerleşen öğrencilerin yüzde 53.43’ü ortaokulda da imam hatip okuyan öğrencilerden oluşuyor.

Yüzde 87.9’unun ilk üç tercihinden biri İmam Hatip

Geriye kalan kontenjanın yüzde 46,57’si ise diğer ortaokullardan mezun öğrencilerimiz tarafından doldurulmuş durumda. Geleceğimiz olan öğrencilerimiz arasında ayrım yapma küstahlığında bulunan mütareke medyasının ihaneti bu kadarla da sınırlı kalmıyor.

Fen Liseleri’ne olan ilginin İmam Hatip Liseleri’ne olan kayıtsızlıktan kaynaklandığı yönünde algı oluşturanlar, İmam Hatip Liseleri’ne yerleşen öğrencilerin yüzde 87.9’unun ilk üç tercihinden birine yerleştiğini saklamaya çalışıyor. Yani öğrencilerin bilinçli ve isteyerek İmam Hatip Liseleri’ne tercihlerinden yer verdiği anlaşılıyor.

Yüzde 98.27 doluluk

Sınavla öğrenci alan okul türlerinde de İmam Hatip Liseleri’ne bariz bir ilginin olduğu göze çarpıyor. Nitelik bakımından görece üstün olan ve sınavla öğrenci alan İmam Hatip Liseleri’nin kontenjanlarında da büyük bir doluluk mevcut.

Okul türüne göre merkezi sınavla Anadolu İmam Hatip Liseleri’ne yerleşme doluluk oranı yüzde 98.27. Sınavla öğrenci alan İmam Hatip Liselerin ayrılan 36 bin 982 öğrenci kontenjanının 36 bin 343’ü daha ilk tercihte dolmuş durumda.

