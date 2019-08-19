İHL’lerin birincisi Kartal Anadolu

YKS’de yüzde 37’lik oranla üniversitelere yerleşme başarısı gösteren İmam Hatip Liselileri arasında en parlak performans İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden geldi. YKS 2019’da Türkiye ikincisi çıkaran Kartal İHL’nin talebeleri, hem yüksek derece yaptı hem de öncü üniversitelerin önemli fakültelerine yerleşme başarısı gösterdi. Eğitimde çekim merkezi konumuna yükselen Kartal Anadolu İHL’de yeni dönemde 38 şehirden öğrenci öğrenim görecek.

İHL’lerin bir'inci'si

AK Parti iktidarının katsayı engelini kaldırarak 28 Şubat zulmünü bitirmesi sonrası İmam Hatip Liseleri, başarılarıyla eğitim camiasında parıldamaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında Anadolu İmam Hatip Liseleri yüzde 36 oranında başarı sağladı. YKS’ye giren 243 bin 380 İHL’liden 87 bin 650’si üniversitelere yerleşti. İnci gibi parlayan İmam Hatiplerin yüz akı ise İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. En başarılı İmam Hatip Lisesi ünvanına sahip olan Kartal Anadolu Sayısal, Sözel, Yabancı Dil ve Eşit Ağırlık bölümlerinde ilk 1000’e 40 öğrenci çıkardı. Kartal İHL’de Ahmet Selim Gül, Eşit Ağırlık alanında Türkiye ikincisi oldu.

Doktor da olacak hakim de

YKS 2019 sonuçlarına göre Kartal İHL’li 162 öğrenci çeşitli fakültelere yerleşme başarısı gösterdi. Kartal İHL, Mühendislik Fakültelerine 37, Tıp Fakültelerine 32, Hukuk Fakültelerine 21, Siyaset Bilimi ve İktisadi Bilimler Fakültelerine 18 talebe gönderdi. Önümüzdeki dönemde Mimarlık Fakültesinde 10, Öğretmenlik Bölümlerinde 10, Sağlık Bilimlerinde 11, PDR-Psikoloji Bölümlerinde 8, Dil Bölümlerinde 7, Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7, İlahiyat Fakültesi’nde 6, Sosyal Bilim Bölümlerinde 5 Kartal İHL talebesi tahsil görecek.

Boğaziçi ve İTÜ’ye 42 Kartal İHL’li

İHL’lerin ‘inci’si Kartal Anadolu’da okuyan talebelerden 27’si Boğaziçi Üniversitesi’ne, 18’i Marmara Üniversitesi’ne, 15’i İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, 14’ü İstanbul Üniversitesi’ne, 10’u Galatasaray Üniversitesi’ne yerleşti. Kartal İHL’den; İstanbul Şehir Üniversitesi’ne 7, İstanbul Medipol Üniversitesi’ne 7, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 5, Cerrahpaşa Üniversitesi’ne 5, Ankara ve Kocaeli Üniversitelerine 4, Orta Doğu Teknik, Gebze Teknik, İstanbul 29 Mayıs, İstinye, Türk Alman Üniversitelerine 3, İbn Haldun Üniversitesi’ne 2, Hacettepe, Abant İzzet Baysal, Koç, Sağlık Bilimleri Üniversitelerine 1 talebe gitti.

Türkiye’nin eğitim mozaği

Türkiye’nin eğitimde çekim merkezi konumuna yükselen Kartal Anadolu İHL’ye 2019 LGS sonuçlarına göre ise 38 şehirden öğrenci geldi. Van’dan İzmir’e, Sivas’tan Manisa’ya, Diyarbakır’dan Tekirdağ’a Türkiye’nin her bölgesinden öğrenci, lise öğrenimi için Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne akın etti. Gelecek eğitim öğretim döneminde Kartal Anadolu İHL’de hem dini hem de pozitif ilimler tahsil edecek olan talebelerin geldiği şehirler şunlar:

İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Isparta, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Konya, Antalya, Sivas, Adana, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Uşak, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Çorum, Amasya, Yozgat, Ordu, Samsun, Trabzon, Rize, Elazığ, Diyarbakır, Van, Batman, Kars.