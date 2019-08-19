0553 313 94 23

İHL’lerin birincisi Kartal Anadolu

AK Parti iktidarının katsayı engelini kaldırarak 28 Şubat zulmünü bitirmesi sonrası İmam Hatip Liseleri, başarılarıyla eğitim camiasında parıldamaya devam ediyor. YKS’de büyük başarı göstererek seçkin yükseköğretim kurumlarına yerleşen İmam Hatipliler’in en gözde okulu, Kartal Anadolu İHL oldu. Sayısal, sözel, yabancı dil ve eşit ağırlık bölümlerinde ilk 1000’e 40 öğrenci çıkaran Kartal İHL’de Ahmet Selim Gül Türkiye ikincisi oldu. YKS 2019 sonuçlarına göre Kartal İHL’li 162 öğrenci çeşitli fakültelere yerleşme başarısı gösterdi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:12
İHL’lerin birincisi Kartal Anadolu

YKS’de yüzde 37’lik oranla üniversitelere yerleşme başarısı gösteren İmam Hatip Liselileri arasında en parlak performans İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden geldi. YKS 2019’da Türkiye ikincisi çıkaran Kartal İHL’nin talebeleri, hem yüksek derece yaptı hem de öncü üniversitelerin önemli fakültelerine yerleşme başarısı gösterdi. Eğitimde çekim merkezi konumuna yükselen Kartal Anadolu İHL’de yeni dönemde 38 şehirden öğrenci öğrenim görecek.

İHL’lerin bir'inci'si

AK Parti iktidarının katsayı engelini kaldırarak 28 Şubat zulmünü bitirmesi sonrası İmam Hatip Liseleri, başarılarıyla eğitim camiasında parıldamaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarında Anadolu İmam Hatip Liseleri yüzde 36 oranında başarı sağladı. YKS’ye giren 243 bin 380 İHL’liden 87 bin 650’si üniversitelere yerleşti. İnci gibi parlayan İmam Hatiplerin yüz akı ise İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. En başarılı İmam Hatip Lisesi ünvanına sahip olan Kartal Anadolu Sayısal, Sözel, Yabancı Dil ve Eşit Ağırlık bölümlerinde ilk 1000’e 40 öğrenci çıkardı. Kartal İHL’de Ahmet Selim Gül, Eşit Ağırlık alanında Türkiye ikincisi oldu.

Doktor da olacak hakim de

YKS 2019 sonuçlarına göre Kartal İHL’li 162 öğrenci çeşitli fakültelere yerleşme başarısı gösterdi. Kartal İHL, Mühendislik Fakültelerine 37, Tıp Fakültelerine 32, Hukuk Fakültelerine 21, Siyaset Bilimi ve İktisadi Bilimler Fakültelerine 18 talebe gönderdi. Önümüzdeki dönemde Mimarlık Fakültesinde 10, Öğretmenlik Bölümlerinde 10, Sağlık Bilimlerinde 11, PDR-Psikoloji Bölümlerinde 8, Dil Bölümlerinde 7, Diş Hekimliği Fakültesi’nde 7, İlahiyat Fakültesi’nde 6, Sosyal Bilim Bölümlerinde 5 Kartal İHL talebesi tahsil görecek.

Boğaziçi ve İTÜ’ye 42 Kartal İHL’li

İHL’lerin ‘inci’si Kartal Anadolu’da okuyan talebelerden 27’si Boğaziçi Üniversitesi’ne, 18’i Marmara Üniversitesi’ne, 15’i İstanbul Teknik Üniversitesi’ne, 14’ü İstanbul Üniversitesi’ne, 10’u Galatasaray Üniversitesi’ne yerleşti. Kartal İHL’den; İstanbul Şehir Üniversitesi’ne 7, İstanbul Medipol Üniversitesi’ne 7, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 5, Cerrahpaşa Üniversitesi’ne 5, Ankara ve Kocaeli Üniversitelerine 4, Orta Doğu Teknik, Gebze Teknik, İstanbul 29 Mayıs, İstinye, Türk Alman Üniversitelerine 3, İbn Haldun Üniversitesi’ne 2, Hacettepe, Abant İzzet Baysal, Koç, Sağlık Bilimleri Üniversitelerine 1 talebe gitti.

Türkiye’nin eğitim mozaği

Türkiye’nin eğitimde çekim merkezi konumuna yükselen Kartal Anadolu İHL’ye 2019 LGS sonuçlarına göre ise 38 şehirden öğrenci geldi. Van’dan İzmir’e, Sivas’tan Manisa’ya, Diyarbakır’dan Tekirdağ’a Türkiye’nin her bölgesinden öğrenci, lise öğrenimi için Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne akın etti. Gelecek eğitim öğretim döneminde Kartal Anadolu İHL’de hem dini hem de pozitif ilimler tahsil edecek olan talebelerin geldiği şehirler şunlar:

İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Isparta, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Konya, Antalya, Sivas, Adana, Eskişehir, Kütahya, Manisa, Uşak, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Hatay, Çorum, Amasya, Yozgat, Ordu, Samsun, Trabzon, Rize, Elazığ, Diyarbakır, Van, Batman, Kars.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:12
  1. Osmaniye
  2. Yalova
  3. Batman
  4. Yozgat
  5. Van
  6. Uşak
  7. Trabzon
  8. Tekirdağ
  9. Sivas
  10. Samsun
  11. Sakarya
  12. Rize
  13. Ordu
  14. Muğla
  15. Manisa
  16. Kütahya
  17. Konya
  18. Kayseri
  19. Kars
  20. İzmir
  21. Mersin
  22. Isparta
  23. Hatay
  24. Gaziantep
  25. Eskişehir
  26. Elazığ
  27. Diyarbakır
  28. Denizli
  29. Çorum
  30. Çanakkale
  31. Bursa
  32. Balıkesir
  33. Antalya
  34. Ankara
  35. Amasya
  36. Adana
  37. İmam Hatip Liseli
  38. Kartal Anadolu İHL
  39. İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
  40. Yükseköğretim Kurumları Sınavı
  41. Boğaziçi Üniversitesi
  42. Marmara Üniversitesi
  43. İstanbul Teknik Üniversitesi
  44. Galatasaray Üniversitesi
  45. İstanbul Üniversitesi
  46. İstanbul Şehir Üniversitesi
  47. İstanbul Medipol Üniversitesi
  48. Yıldız Teknik Üniversitesi
  49. Cerrahpaşa Üniversitesi
  50. Cerrahpaşa
  51. Kocaeli Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osman Seçilmiş’i rahmetle anıyoruz
    1. Osman Seçilmiş’i rahmetle anıyoruz
    2. Polis aracı çöp kamyonuna çarpıp takla..
    3. Huawei P30 Pro'ya Avrupa'dan ikinci..
    4. Göztepe kötü başladı
    5. Büyükşehir’in ev sahipliğinde tenis..
    6. Başkan Akın hayırseverlere teşekkür..
    7. Göztepe, Beşiktaş maçının..
    8. Üç büyükşehir belediyesine yapılan..
    9. Kovalamaca sonucu uyuşturucu ve..
    10. ANALİZ - Körfez’deki statükocu eksende..
    11. Sezon PAOK maçıyla başlıyor
    12. İHL’lerin birincisi Kartal Anadolu
    13. Kars’ta 5’inci kattan düşen bir kişi..
    14. Kars’ta, “Hayatta Emniyet Almayı..
    15. Kayyım atanan belediyelere bir şok daha!
    16. Erkan Atçı, Develispor’da
    17. Büyükşehir’den Kaş Sütleğen’e çok..
    18. DÖGEM’den 10 genç Avrupa yolcusu
    19. "Lige iyi başlamak istiyorduk, olmadı"
    20. Baroya kınama Akit’e büyük destek!
    21. Alanya Yaylakonak yolu asfaltlanıyor
    22. Konya'da oyuncak ayının içine..
    23. Yerköy spor fikstürden memnun
    24. Tenisçiler Gaziantep'te buluştu
    25. (Özel) Bu düğün konvoyu görenleri..
    26. "[email protected]" üçüncü kez..
    27. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar..
    28. Türkiye Finans’tan "İhracatı Destek..
    29. Göztepe istediği gibi başlayamadı
    30. Büyükkılıç: "Masa başında oturan..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!