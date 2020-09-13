İHL’ler milletin gözbebeğidir! Ülkenin çimentosu olan İmam Hatipliler dimdik ayakta

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince her yıl düzenlenen ve salgın dolayısıyla İstanbul’a alınan “İmam Hatipliler Kurultayı”nın 17’ncisi başladı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kurultaya, 480 il ve ilçe derneği canlı bağlantı ile katıldı.

‘İmam hatipler dimdik ayaktadır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurultaya yazılı bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, “İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah’ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz. Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır. Rabb’im yar ve yardımcımız olsun. Rabb’im bizleri şehitlerimizin mübarek yolundan ayırmasın” ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen kurultaya, 480 il ve ilçe derneği canlı bağlantı ile katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kurultayda, ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, bu yıl kurultayın “Basiret ve ferasetle” şiarıyla yapıldığını belirterek şiar metnini okudu.

‘İHL’liler Asım’ın neslidir’

İmam Hatiplilerin Asım’ın nesli olduğunu vurgulayan Çal, “Sen ey imam hatiplim! Sen ki emin bir elçinin ümit bağladığı ahir zaman ümmetisin. Sen basiret ırmaklarının kavuştuğu vuslat denizisin. Sen bin yıllık çınarın canlanan en taze filizisin. Sen şairin bel bağladığı Asım’ın neslisin. Sen feraset iğnesiyle nakış nakış dikilen atlastan kaftansın. Sen zindan duvarlarına çarpıp arşa çıkan duaların kabul olmuş cevabısın. Senin önderliğinle kurtulacak arz ve feza fesattan. Senin ferasetinle çıkacağız en çetin fırtınalardan. Senin basiretinle uyanacak insanlık en derin kabuslardan. Senin onurlu adımların varacak hedeflenen menzile. Bin yıl sonrasına dair düşler kuracağız seninle. Basiretle ve ferasetle…” şeklinde konuştu.

‘Milletin kurduğu, büyüttüğü ve yaşattığı kurumlar’

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da belediye olarak kurultaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, kurultayın hayırlı olmasını diledi. Arısoy, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın, imam hatipler için “Milletin kurduğu, büyüttüğü ve yaşattığı kurumlar.” dediğini belirterek, şimdi de hamdolsun devletin bütün gücüyle buralara destek olduğunu kaydetti.

‘İHL’liler olarak sessiz durmamalıyız’

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise, “İmam hatipliler olarak imam hatip liselerinin ve ortaokullarının, cumhuriyetin ve ülkemizin birer kurumu olarak hukukunu korumayla ilgili her şeyi yapmakta cesur ve dirayetli olmamız gerekiyor. Bulunduğumuz ortamlarda kurumlarımızı zedeleyici konuşmalar karşısında sessiz durmamalıyız” dedi.

Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 17. İmam Hatipliler Kurultayı’na video konferansla bağlanarak konuşma yaptı.

Kurultayın bu yılki temasının “Basiret ve ferasetle” olduğunu anımsatan Erdoğan, basiret ve ferasetin kitaplardan okutularak öğrenilemeyeceğini belirtti.

İmam hatipliler olarak çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Erdoğan, hem liseye giriş sınavlarında hem üniversiteye girişte imam hatiplilerin farkını ortaya koyduğunu, geçen yıllarda verilen emeklerin meyvelerini vermeye devam ettiğini söyledi.