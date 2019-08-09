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İhlas Vakfı Yurtları yeni eğitim sezonuna hazır

İhlas Vakfı 45 yıldan bu yana öğrenci yurtlarında anne-babasına, vatanı, milletine ve insanlara faydalı 10 binlerce genci yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiğini açıkladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:31
İhlas Vakfı Yurtları yeni eğitim sezonuna hazır

İhlas Vakfı 45 yıldan bu yana öğrenci yurtlarında anne-babasına, vatanı, milletine ve insanlara faydalı 10 binlerce genci yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiğini açıkladı.



İhlas Vakfı 45 yıldan bu yana öğrenci yurtlarında anne-babasına, vatanı, milletine ve insanlara faydalı 10 binlerce genci yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam ettiğini açıkladı. 1975 yılında "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır" Hadis-i Şerifini kendisine rehber edinerek kurulan İhlas Vakfı’nın Kurucusu merhum Enver Ören’in, "Müslüman yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar suç işlemez, dinin emirlerine uyar günah işlemez" düsturu ile yurtiçinde ve yurtdışında sürdürdüğü hizmetlerini yakından takip ve takdir eden devletin, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayları ile ’Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü verdiği İhlas Vakfı’nın öğrenci yurtlarında erkek öğrenciler barınabilirken, Türkiye genelinde 32 erkek öğrenci yurdu ile 3 bin civarında öğrenciye barınma imkanı sağlanıyor.



MEB’nın yurtlar yönetmeliğinde istenen bütün şartlara haiz olan İhlas Vakfı Erkek Öğrenci Yurtları’nın; Adana, Afyonkarahisar, Ankara Maltepe, Ankara Gölbaşı, Balıkesir, Balıkesir/ Edremit, Bilecik, Bolu, Bursa Görükle, Bursa Ataevler, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskisehir, Isparta, İstanbul Bahçelievler, İstanbul Çamlıca, Istanbul Beylikdüzü, İzmir, Kahramanmaras, Kastamonu, Konya Meram, Konya Selçuk, Kütahya, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yozgat, bulunduğu belirtilirken, yurtlarda öğrencilere 2-3-4-5 ve 6 kişilik alternatif odalar sunulduğu, etüt ve çalışma salonları ile öğrencilerin konforu düşünüldüğü bildirildi. Ayrıca; öğrencilerin boş zamanlarını sosyal alanlar, kafeterya ve spor odalarında değerlendirebildiğini yurtlarının bulunduğu konumlardan üniversitelere de kolay ulaşım imkanı bulunduğu belirtildi.



Kayıt yaptıran bütün öğrencilere devlet 9 ay boyunca barınma ve yemek yardımı yapılıyor


İhlas Vakfı Yurtlarına kayıt yaptıran bütün öğrencilere devletin 9 ay boyunca barınma ve yemek yardımı yapıldığı belirtilen açıklamada; "Öğrencilere hafta sonları tarih ve kültür gezileri tertiplenmektedir. Ayrıca eğitim danışmanlardan rehberlik hizmetleri, iş hayatına hazırlık seminerleri, ustalardan kişisel gelişim seminerleri, uzmanlarından tarih ve kültür sohbetleri, mesleki-ihtisas komisyonları toplantı ve seminerler sunulmaktadır. Her yıl mezun olan öğrencilere kendileri için hazırlanan özel eğitim programlarına katılabilmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:31
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