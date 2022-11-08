İhlas suresi oku! İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi okunuşu ve anlamı (Diyanet): İhlas suresi Türkçe yazılışı ve faziletleri!

İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan yüz on ikinci suredir. "Kul hüvallahü ahad" sözleriyle başlarken, aynı zamanda bu isimle de bilinir. Peki İhlas Suresi nasıl okunur? Meali nedir? İhlas Suresi faziletleri nelerdir? İhlas Suresi, günlük hayatta ve namaz aralarında sık sık okunduğundan anlamı ve faziletleri de sıkça araştırılır. İşte detaylar...

İhlas-ı Şerif olarak da adlandırılan İhlas Suresi, tevhid inancını tam anlamıyla yansıtmaktadır. Mekke döneminde nazil olmuş ve dört ayetten oluşmuştur. İhlas Suresi okunuşu ve anlamı herkes tarafından bilinmesi gereken bir konudur. İhlas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, fazileti ve Diyanet meali...

İhlas suresi anlamı nedir?

De ki: O Allah birdir. 2- Allah samed (her şey O'na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)'dir. 3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 4- Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.

ihlas suresi okunuşu ve anlamı (diyanet)

İhlas Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

İhlas Suresi Anlamı Diyanet: De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." 2. "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" 3. O'ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir).

İhlas Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu’s-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İhlas Suresinin Anlamı (İhlas Suresi Türkçe Anlamı)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- De ki: O Allah birdir.

2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir.

3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

İHLAS SURESİNİN FAZİLETLERİ

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

İhlas Suresi Tefsiri

İhlas Suresi'nin ilk iki ayetinde bulunan "ahad" ve "samed" kelimeleri Allah'ın en güzel sıfatlarındandır. Ahad O'nun birliğini ve eşsizliğini ifade eder. Samed ise kimseye ihtiyacı olmayan, ihtiyaç duyulan, doğmamış ve doğurulmamış olan anlamlarına gelir. Samed, Allah'ın en mühim sıfatlarından biridir. Yaratılmış her şeyin varlığını Allah'a borçlu olduğunu ifade eder. O'nun bir dengi olamayacağını, her şeyden üstün olduğunu belirtir.

İhlas Suresi Kaç Ayettir?

İhlas Suresi, Mekke döneminde nazil olan surelerden birisidir. Tevhid inancını tam anlamıyla benimsemiştir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan yüz on ikinci sure olup, 4 ayetten oluşmuştur. Kısa ve ezberlenmesi en kolay surelerden birisidir.

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İhlas Suresi Adetliyken Okunur Mu?

Adetliyken bu surenin okunup okunmayacağına dair araştırmalar da çok fazladır. Diyanet İşleri Başkanlığı da resmi internet sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular köşesinde bu konuya açıklık getirmiştir. Diyanet'te yer alan bilgiye göre;

''Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur'an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber "Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz." (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur. Hz. Ali de "Resûlullah'ı Kur'an okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 92; Nesâî, Tahâret, 175; İbn Mâce, Tahâret, 105; İbn Huzeyme, Sahîh, I, 104; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, Tahâret, 98) demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivâyete göre ise, Hz. Ali'nin "Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur'an okurdu." (Tirmizî, Tahâret, 111) dediği rivayet edilmiştir.''

İhlas Suresi Abdestsizken Okunur Mu?

Diğer tüm surelerde olan koşul İhlas Suresi'nde de geçerlidir. Bu sure ezberden okunacaksa abdest şartı aranmamaktadır. Ancak duayı Kur'an-ı Kerim'den okumak gerekiyorsa mutlaka abdest alınmalıdır. Zira Kur'an'a abdestsiz el sürmek günah kabul edilir.

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