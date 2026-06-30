İhlas Koleji ve Cambridge'den dev ortaklık: İngilizce eğitiminde uluslararası dönem

Uluslararası eğitim alanındaki güçlü duruşunu bir adım daha ileriye taşıyan İhlas Koleji, İngilizce eğitim kalitesini dünya standartlarına ulaştırmak adına büyük bir adım attı. Cambridge University Press & Assessment Türkiye Genel Müdürü Nick Ebden, Elodi Education COO ve Akademik Direktörü Hande Karakoç ve İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur’un katılımıyla düzenlenen resmî imza töreniyle, ölçülebilir, sürdürülebilir ve bütüncül bir dil eğitimi ekosisteminin temelleri atıldı.



Ölçülebilir ve Bütüncül Bir Eğitim Ekosistemi

Ortaokul kademesinde uygulanacak program; Cambridge yayınları ile uluslararası geçerliliğe sahip Cambridge English Qualifications sınavlarını entegre bir yapıda buluşturuyor. Öğrencilerin sözlü iletişim becerilerini (Oracy) ve yaşam becerilerini (Life Skills) en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bu bütüncül model; sınıf içi uygulamalar, öğretmen eğitimleri, veli seminerleri, öğrenci etkinlikleri ve zengin çevrimiçi içeriklerle desteklenecek. Programın akademik danışmanlık, öğretmen gelişimi ve süreç takibi hizmetleri ise Cambridge Türkiye’nin resmi distribütörü Karanfil/YDS Academy’nin stratejik iş ortağı Elodi Education tarafından gerçekleştirilecek düzenli kurum ziyaretleriyle yürütülecek.

Genel Müdür Hakkı Okur: "Evlatlarımızı Küresel Arenaya Tam Donanımlı Hazırlıyoruz"

Törende konuşan ve uzun yıllardır eğitim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, bu stratejik iş birliğinin kurum vizyonu açısından taşıdığı önemi şu sözlerle ifade etti: "Bir öğretmen ve eğitim yöneticisi olarak en büyük gayemiz; öğrencilerimizi yalnızca ulusal sınavlara hazırlamak değil, onları küresel dünyada kendilerini doğru, etkili ve özgüvenli şekilde ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmektir. Cambridge ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, İhlas Koleji’nde yıllardır titizlikle sürdürdüğümüz yabancı dil eğitimi anlayışını uluslararası standartlarla daha da güçlendirmektedir. Hedefimiz; öğrencilerimizin yalnızca dil bilgisi düzeyinde değil, iletişim becerileri, analitik düşünme kabiliyeti ve küresel bakış açısıyla da güçlü bir donanıma sahip olmalarıdır. Bu kapsamlı ve sürdürülebilir yaklaşımın, evlatlarımızın geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz."

Nick Ebden: "Bu Sinerji Öğrencilerin Hayatında Büyük Bir Dönüşüm Sağlayacak"

Cambridge University Press & Assessment Türkiye Genel Müdürü Nick Ebden ise İhlas Koleji ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "İhlas Koleji gibi köklü bir eğitim geleneğine ve öğrenci odaklı güçlü bir felsefeye sahip bir kurumla bu iş birliğini hayata geçirmek bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir. Cambridge’in küresel eğitim tecrübesi ile İhlas Kolejinin dinamik altyapısı birleştiğinde, ortaya çıkan bu güçlü sinerji öğrencilerin dil gelişim süreçlerinde ve gelecek hedeflerinde çok büyük bir dönüşüm sağlayacaktır. Bu ortaklığın, tüm okul topluluğuna ve öğrencilere uzun vadeli çok değerli kazançlar sunacağından eminiz."

Hande Karakoç: "Sürdürülebilir Başarı İçin Akademik Desteğe Hazırız"

Programın akademik danışmanlık, öğretmen gelişimi ve öğrenci destek süreçlerini yürütecek olan, Cambridge Türkiye’nin resmi distribütörü Karanfil/YDS Academy’nin stratejik iş ortağı Elodi Education’ın COO’su ve Akademik Direktörü Hande Karakoç da projenin uygulama sahasına dair şu bilgileri paylaştı: "Elodi Education olarak, Cambridge Türkiye ve İhlas Koleji arasındaki bu kıymetli ortaklığın akademik ve operasyonel yönetimini üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. Üç yıllık süreç boyunca, kıymetli öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini destekleyecek sürekli eğitim programları, Oracy (sözlü iletişim) ve Yaşam Becerileri alanlarında özel danışmanlık hizmetleri sağlayacağız. Düzenli kurum ziyaretlerimiz ve yakın süreç takibimizle amacımız; İhlas Koleji öğrencilerinin dil öğrenim yolculuklarında kalıcı ve sürdürülebilir bir başarı elde etmelerini desteklemek, kurulan bu nitelikli ekosistemin kampüslerde en yüksek verimle işlemesine rehberlik etmektir."

Yapılan bu vizyoner hamleyle birlikte İhlas Koleji, öğrencilerine uluslararası geçerliliğe sahip İngilizce yeterliliklerini kazandırırken, onları küresel fırsatlara çok daha hazır ve güçlü bir şekilde ulaştırmayı hedefliyor.