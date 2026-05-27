İhlas Koleji 30. Yıl Mezunlar Buluşması'nda 'Büyük Aile' ve 'Güçlü Ekosistem' vurgusu

Eğitimde köklü bir geçmişi geride bırakan İhlas Koleji, düzenlediği büyük organizasyonla farklı dönemlerden mezunlarını Bahçelievler Kampüsünde ağırladı. Yıllar sonra eski sıralarına dönen mezunlar, aidiyet bağlarını tazelerken kurumun ulaştığı büyük ekosistemi de yakından görme fırsatı buldu.



Hakkı Okur: "Çocukluklarına, Gençliklerine Tanıklık Ettiğim Öğrencilerimi Lider Karakterler Olarak Görmek En Büyük Ödülüm"



Törende konuşan ve kurum bünyesinde uzun yıllardır öğretmenlikten idareciliğe kadar farklı kademelerde görev yapan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, bir eğitimci olarak hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşadığını ifade etti. Mezunların büyük bir kısmını öğrencilik yıllarından itibaren şahsen tanıyan Okur, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu köklü çatının altında uzun yıllardır bir öğretmen ve idareci olarak hizmet veren, ömrünü eğitime adamış bir hocanız olarak konuşuyorum. Bugün karşımda duran, her biri iş dünyasında, sporda, bilimde ve sanatta ülkesine değer katan bu seçkin topluluğun çocukluk yıllarını, okul sıralarındaki ilk heyecanlarını çok iyi hatırlıyorum. Sizlerin büyüme yolculuğuna şahitlik etmiş, karakterlerinizin şekillenmesinde rehberlik yapmış bir eğitimci olarak, bugün ulaştığınız başarıları görmek benim için dünyadaki en büyük gurur ve ödüllerden biridir.



İhlas Koleji, otuz yıldır sadece diploma veren bir okul olmamıştır; burası nesiller boyu süren köklü bir vefa hareketidir. Bizler geçmişte diktiğimiz fidanların bugün dev çınarlara dönüştüğünü gururla izliyoruz. Göreviniz, unvanınız ne olursa olsun, yuvaya her dönüşünüzde o eski okul sıralarının sıcaklığını koruduğunu görmeniz, 'İhlas Koleji Ailesi' ruhunun ne kadar sarsılmaz temellere oturduğunun en net kanıtıdır. Temel gayemiz; dünyanın neresinde olursa olsun tüm mezunlarımıza tek tek ulaşmak, bu gönül bağını diri tutmak ve bağlarımızı asla koparmamaktır. Kapımız ve gönlümüz sizlere sonuna kadar açıktır."

Cüneyt Ali Mert: "Güzel Hatıralardan Güçlü Birlikteliğe"



İhlas Koleji Mezunlar Derneği Başkanı Cüneyt Ali Mert ise mezunların bir araya gelmesinin profesyonel ve sosyal açıdan sunduğu fırsatlara dikkat çekti. İhlas Koleji mezunlarının Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında önemli görevlerde olduğunu hatırlatan Mert: "İhlas Koleji mezunları olarak sahip olduğumuz gönül birliği, bizlere farklı alanlarda da fırsatlar sunuyor. Bu buluşmalar sadece hasret gidermek değil, aynı zamanda çok güçlü işbirlikleri oluşturmak için de birer fırsattır." dedi.



Mehteran Gösterisi ve Nostalji Rüzgârı



Etkinlik, Mehteran Takımı’nın görkemli marşları eşliğinde başladı. Katılımcılar, okul bahçesinde sergilenen bu tarihi performansla gurur dolu anlar yaşadı. Törenin ardından eski günleri yâd eden mezunlar, sınıfları gezerek öğretmenleriyle sohbet etti ve yılların özlemini dindirdi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve önümüzdeki yıllarda bu birliği daha da güçlendirme sözüyle sona erdi.