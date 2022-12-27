Ihlamur nasıl yapılır, nasıl demlenir? Ihlamurun faydaları nelerdir? Kış aylarının vazgeçilmezi Ihlamur çiçeği altın değerinde

Ihlamur çiçeği:Ihlamur, Malvaceae familyasına bağlı, Kuzey Yarımküre'nin ılıman ve yarı tropik bölgelerinde yetişen ağaç cinsidir. Latince adı 'Tilia Cordata' olan Ihlamur, ıhlamurgiller familyasındandır. Anavatanı Kuzey Yarımküre'dir. Ülkemizde hemen hemen her bölgede rahatlıkla bulabilrsiniz.

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Ihlamur çayının buharı burun tıkanıklığını açar, sıcak çayı ise boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir. Limon ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Stresi azaltıcı etkisi bulunan ıhlamur çayı, sinirleri yatıştırır ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Ihlamur çayı, idrar söktürücü olarak da kullanılmaktadır.

Geleneksel olarak soğuk algınlığı, öksürük, farenjit gibi rahatsızlıklara ait belirtilerin giderilmesinde destek olarak kullanılan ıhlamur, yapısında bulunan maddeler sayesinde tıbbi çay olarak da kullanılıyor. Ihlamur çayının kaliteli ürünlerden hazırlanmasının sağlık açısından önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ekrem Sezik, açık halde satılan ıhlamurun zararlı maddeler taşıyabileceğini söylüyor.

Ihlamur çayı, soğuk algınlığı, öksürük gibi hastalıklarda geleneksel olarak hastayı rahatlatma amacıyla uzun yıllardır kullanılıyor. Yapısında bulunan müsilaj, flavonoitler, antosiyanidinler ve uçucu yağ dolayısıyla insan sağlığı üzerinde büyük faydaları olan ıhlamur, bu özellikleri nedeniyle en çok tercih edilen bitkisel çayların başında geliyor.

Ancak denetimden uzak ve açıkta satılan ıhlamur çeşitlerinin tüketilmesi, çiçeğe bulaşabilecek zararlı maddeler nedeniyle çeşitli riskler taşımaktadır.

Prof. Dr. Ekrem Sezik, ıhlamur ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler konusunda bazı uyarılarda bulundu.

SAĞLIKLI BİR GÜN İÇİN 4 BARDAK IHLAMUR YETERLİ

cnnturk'ün aktardığı habere göre: Türkiye’de kullanılan ıhlamurların yabani ıhlamur ağaçlarından toplanarak kurutulan çiçeklerden sağlandığını belirten Prof. Dr. Ekrem Sezik, şu ifadeleri kullandı: “Avrupa İlaç Kurumu, ıhlamurun geleneksel olarak uzun süredir kullanılmasından dolayı, soğuk algınlığının ve stresin belirtilerini hafifletici olarak kullanılabileceğini kabul etmiştir. Halen soğuk algınlığının belirtilerini azaltıcı, ter verici ve hastayı rahatlatıcı etkileri için kullanılmaktadır. Belirtiler başlar başlamaz kullanılırsa daha iyi etki sağlanır. Son yıllarda yapılan bir klinik çalışmada, 40-50 derecedeki 500 ml suya iki poşet ıhlamur konmuş, hastaların 10 dakika ıhlamur buharları ile buğu yapması sağlanmış ve ıhlamur buğusunun hastalarda terletici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kuru öksürükte de kullanılmasının yararlı olduğu belirtilmektedir. Soğuk algınlığında günde 4 kupa ıhlamur içilmesi yeterli olmaktadır. Ihlamur çay ve buğusunun soğuk algınlığının etkilerini azaltmada birlikte kullanılmasında yarar bulunmaktadır.“ Ihlamurun çocuklarda kullanımına ilişkin de bilgi veren Prof. Sezik, “Dört yaşına kadar olan çocuklarda da aynı şekilde kullanılabilmektedir. Daha küçük çocuklarda yeterli bilimsel kayıt bulunmadığı için, kullanılması tavsiye edilmemektedir. Ama ülkemizde, halk arasında bebeklere bile, çok düşük miktarlarda verilmektedir“ şeklinde konuştu.

AÇIK HALDE SATILAN IHLAMURLAR KANSEROJEN MADDELER TAŞIYABİLİR

Aktar ve benzeri yerlerde açık şekilde satılan ıhlamurların tüketilmesini tavsiye etmediklerini söyleyen Prof. Dr. Ekrem Sezik, “Ürünün kaç yıllık olduğunun bilinmemesinin yanı sıra, mikroorganizma ve mikroorganizmaların meydana getirdiği aflatoksinler gibi kanser yapan maddeler, ağır metal artıkları taşıyan zararlı ürün satın alma riski çok yüksektir” ifadelerini kullandı. Ihlamurun gönül rahatlığıyla tüketilmesi, ancak hammaddenin kaliteli, üretim tesislerinin hijyenik şartlara sahip ve ürünün analiz edilerek güvenilir olduğunun gösterilmesi ile mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Sezik, “Dolayısıyla bilinen firmaların poşet ıhlamurlarının kullanılması, sağlık için gerekli bütün analizler yapılmış olduğu için, tavsiye edilebilir” diyerek cümlesini tamamladı.

Peki Ihlamur nasıl Yapılır? DEMLENİR? Sizler için araştırdık.

Ihlamur nasıl demlenmeli merak ediyorsanız, bu işlem oldukça basittir. Kaynar suya atacağınız bir tutam ıhlamuru 5-10 dakika aralığında ağzı kapalı bir şekilde demledikten sonra tüketebilirsiniz. Ihlamuru hazırlarken, yaprak ve çiçekleri ateş üstünde kaynatmadan tutmalısınız.

Ihlamurun ilk suyu dökülür mü?

Ahmet Maranki'ye göre ıhlamur çayı hazırlarken dikkat etmeniz en önemli husus ıhlamuru kaynatmamanızdır.

Ihlamur kaynatılır mı?

Ihlamur çayı nasıl demlenir İbrahim Saraçoğlu tarafından: “Bir bardak kaynar suya bir tutam ıhlamur çiçeği koyulur ve dakika kaynatılır.

Ihlamur Hakkında Bilgi: Ihlamur bitkisinde A, B6, C ve P vitaminlerinin yanı sıra demir, manganez ve kalsiyum gibi mineraller bulunur. Ihlamura ait kurutulan parçaların demlenmesi ile elde edilen çayın pek çok faydası bulunur. Antioksidan özelliğe sahip olan ıhlamur, idrar söktürücü ve terlemeye yardımcı olarak da kullanılabilir.

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20 gram altın otundan kaynar bir bardak suya koyun. 5 dakika demlenmesini bekleyin. O sırada içine 2 yaprak ıhlamur ekleyin.

Nane ıhlamur çayı nasıl Yapılır?

Kaynamış suyun içerisinde kurutulmuş ıhlamur yaprakları ve nane eklenir. İsteğe bağlı olarak bu aşamada limon da eklenebilir. Daha sonra naneli ıhlamur çayı 5-10 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Demlendikten sonra tüketilmeye hazırdır.

Ihlamur neden kırmızı olur?

Ihlamur çayı, 10 dakikadan çok bekletildiğinde, yapısında bulunan maddeler değişip, sarı renk kırmızıya dönüşür. Kokusu da kaybolur. Yaprak ıhlamur kullanılırsa, demlemeden sonra kırmızı rengi alır. Bununla beraber sağlayacağı yararlar azalır, koku ve tadı da kaybolur.

Kuşburnu ıhlamur çayı Nasıl Yapılır?

Vücutta doğal antibiyotik etkisi yaratacak bu çay için ihtiyacınız olan 1 litre su, 1 yemek kaşığı kurutulmuş kuşburnu, ve 1 su bardağı ıhlamur. Suyu bir kaba koyarak kaynatın. Üzerine duru suda iyice yıkanmış olan kuşburnunu suya ekleyin. Hemen ardından ıhlamuru ilave edin.

Ihlamur çayı saça nasıl uygulanır?

Ihlamur yağını saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu yağı 30-45 dakika saçınızda beklettikten sonra saçlarınızı şampuanla durulayabilirsiniz. Saç derisinde yaşadığınız problemlerin zamanla azalarak kaybolduğunu göreceksiniz.

Ihlamur çayı alerji yapar mı?

Ihlamur, çoğu insan için tüketilmesi zararsız bir bitkidir. Bunun yanında ıhlamur, nadiren de olsa alerji yapabilmektedir. Fazla ıhlamur çayı içmek, çok nadiren kalp hasarına da yol açabilmektedir.

Ihlamur Zararları: Kan basıncını yükseltir. İshal ve vücudun su kaybetmesine neden olur. Kalp rahatsızlığına neden olur. Bu zararlar haricinde hamile olan veya yeni doğum yapan kişiler mutlaka doktor kontrolünde ıhlamur tüketimi yapmalıdır.