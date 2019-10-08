Ihlamur çayının faydaları nelerdir? Ihlamurun fiyatı ne kadar?

Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur çayı sağlık için son derece kıymetlidir. Peki, ıhlamur çayı kaç liradan satılıyor. İşte, merak ettiğiniz "Ihlamur çayının faydaları nelerdir?” sorusunun cevabı…

Özellikle kış aylarında sıklıkla tüketilen ıhlamur çayı ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Binlerce yıldır şifa için içilen ıhlamur çayını kış boyunca evlerden eksik etmemek çok önemli.

Ihlamur çayı ne kadar?

Geçtiğimiz yıl kilosu 300 lirayı bulan ıhlamur şimdilerde de farklı rakamlara satılıyor. Kilosunu 150’den satan da var 275’ten de…

Ihlamur nasıl kurutulur?

Şanslıysanız ıhlamur ağacından mis gibi ıhlamurunuzu kendiniz de toplayabilirsiniz. Yaz mevsiminde ıhlamurları dalından toplayıp güneş ışığında kurutabilirsiniz.

Ihlamurun faydaları nelerdir?

Yapılan bilimsel çalışmalar ıhlamurun birçok kanser türünü önlediği ortaya koymuştur.

Zencefil kadar etkili olmasa ıhlamur da ağrı kesici özelliği gösterir. Özellikle baş ağrısı için bir fincan ıhlamur içebilirsiniz.

Ihlamur mide ağrısının tedavisi için son derece önemlidir.

Ihlamur içerdiği vitamin ve minareller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bilindiği gibi ıhlamur grip ve soğuk algınlığı tedavisi için faydalıdır.

Ihlamur stres ve kaygıyı azaltır.

Metabolizmayı hızlandıran ıhlamur kilo vermek isteyenler için şahane bir alternatiftir.

Kronik öksürükten kurtulmak için düzenli ve ölçülü olarak ıhlamur tüketebilirsiniz.

Ihlamur idrar miktarını artırır. Bu sayede mesanenin temizlenmesine yardım eder.

Ihlamur böbrek taşının düşmesine yardımcı olur.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde ıhlamur kabızlık sorununu ortadan kaldırır.

Ihlamur çayıyla cilt bakımı yapabilirsiniz. Ihlamur cildin yıllara meydan okumasına yardımcı olur.