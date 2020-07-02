İHH'nın desteklediği atölyede Suriyeli yetim ve öksüzler için bayramlık elbise üretilecek

AZEZ (AA) - ÖMER KOPARAN - Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı destekleriyle açılan Hansa dikiş atölyesinde çalışan eşlerini kaybetmiş kadınlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 3 bin yetim ve öksüz çocuk için bayramlık elbise dikiyor.

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesindeki Babüsselam Kampı'nda İHH'nin destekleriyle kurulan Hansa dikiş atölyesinde eşlerini kaybetmiş 12 anne çalışıyor.



Kadınlar, çalıştıkları atölyede hem kendi yetimleri hem de iç savaş nedeniyle yetim veya öksüz kalan çocuklar için bayramlıklar dikiyor.



Hummalı bir çalışma yürüterek gecelerini gündüzlerine katan anneler, Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 3 bin kız ve erkek çocuk için kıyafet yetiştirmeye çalışıyor.



Dikiş atölyesinde üretilen bayramlık elbiseler, yetim ve öksüzlere hediye edilecek.

- "Yetimleri mutlu edeceğiz"

Hansa dikiş atölyesinde çalışan İman Um Eymen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce Esed rejimi saldırılarında eşini kaybettiğini, 4 yetimiyle sığınmacı kampında yaşadıklarını söyledi.



Um Eymen, "Atölyede çalışabilecek kadınlar için başvurular başlamıştı, daha önce edindiğim tecrübeye güvenerek başvuru yaptım. Çok şükür şu an burada çalışıyorum. Kurban Bayramı'na kadar 3 bin elbise üretip yetimleri mutlu edeceğiz." dedi.



Atölyede çalışan Um Mülhem de "Burada yetim çocuklar için bayramlık elbise hazırlığına başladık. Bayramlık hazırlığı yaparken kendi yetimlerim ile beraber diğer yetimlerin de yüzünü güldüreceğim." diye konuştu.

