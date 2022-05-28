İHH'nın acı günü!
Arama kurtarma eğitimi vermek için gittiği Lübnan'da kalp krizi geçirerek vefat eden İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yerli'nin cenazesi, defnedildi.
İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Yerli, dün sabah saatlerinde eğitim görevi için gittiği Lübnan'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını kaybetti.
Memleketine getirilen Yerli'nin cenazesi, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Çubuk'taki Çavundur Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmasında, Yerli'yi Filistin, Suriye, Doğu Türkistan, Balkanlar ve Irak'taki insani yardım çalışmalarıyla, arama kurtarma faaliyetlerindeki gayretleriyle hatırlayacaklarını vurguladı.
Cenaze törenine Yerli'nin ailesi ve sevenlerinin yanı sıra İHH çalışanları, AFAD, Kızılay, ANDA ve AKUT arama kurtarma ekipleri de katıldı.