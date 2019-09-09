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İHH'den Suriye'de çocuk şenliği

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde yetimler için etkinlik düzenlendi

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:41
İHH'den Suriye'de çocuk şenliği

AZEZ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yetimler için çocuk şenliği düzenledi.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine bağlı İhtimlat beldesinde Şam Yetim Okulu’nda eğitim öğretim yılına başlayacak 700 yetim öğrenci için etkinlik düzenledi.

İHH'nin onardığı İhtimlat Şam Yetim Okulu bahçesinde çocuklar için şişme oyun parkı kuruldu.

Çocuklar, Türk gönüllülerinin de katıldığı etkinlikte gönüllerince eğlenirken çeşitli hediyeler ve kırtasiye malzemeleri de aldı.

AA muhabirine açıklama yapan İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Hasan Aksoy, "Suriye’deki yetim okulumuzda bulunan çocukların okula adaptasyonları için etkinlik düzenledik." dedi.

Aksoy, "Suriye'nin geleceğinde etkili olacak çocukların yeni yılda eğitim öğretimlerinde başarılı olmaları için İHH olarak yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’de savaşının başladığı dönemden bu yana barınma, eğitim, sağlık ve eğitim alanında çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:41
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